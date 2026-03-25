Promoció viral
Marc Giró llança un contundent comunicat, amb una picada d’ullet oculta?: “Em vaig comportar com un autèntic monstre”
El presentador llança un vídeo de disculpa sense polèmica real per promocionar Cara al Show
Carlos Merenciano
Marc Giró ha sorprès les xarxes socials amb un vídeo que ha deixat desconcertats molts dels seus seguidors. El comunicador, en plena promoció del seu nou programa Cara al Show, ha replicat el format del recent vídeo viral de Rosalía, en què l’artista demanava disculpes després d’una polèmica sobre Picasso.
En el seu cas, però, no existeix cap controvèrsia. Així i tot, Giró arrenca el vídeo amb to seriós: “No em sento gaire a gust amb el que va passar l’altre dia quan vaig perdre els nervis. No estic en pau amb la cara que vaig mostrar davant la premsa”. Un missatge que continua amb un discurs calcat a l’estil de la cantant: “És veritat, m’he equivocat, teniu raó absolutament. Intentaré aprendre a controlar la meva ira”.
El presentador insisteix en el seu penediment en clau irònica: “No faig aquest vídeo pels haters, el faig per la gent que sempre hi és. Us vull donar les gràcies per ser-hi tot i que a vegades em converteixi en un autèntic monstre”. Un missatge que també ha reforçat en el text que acompanya la publicació: "No estic en pau amb la cara que vaig mostrar l’altre dia davant els mitjans, em vaig comportar com un autèntic monstre i no va estar bé. Qui sempre hi sou, i la premsa, mereixeu aquesta disculpa".
La reacció no s’ha fet esperar. Molts usuaris s’han mostrat confosos davant unes disculpes sense context, mentre que d’altres han entès la picada d’ullet com una estratègia promocional. El dubte ara és si es tracta només d’un joc amb els codis virals o d’un possible esquer davant d’una futura visita de Rosalía al programa, que s’estrenarà pròximament a laSexta.
