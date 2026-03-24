Televisió
'La Travessa VIP' tindrà representació empordanesa
Jair Domínguez farà tàndem amb Neus Rossell en la quarta edició del programa de 3Cat
Aquesta tardor, La Travessa tornarà a 3Cat amb una edició en què només hi participaran famosos de diferents àmbits, com ara l'espectacle, la comunicació, l'esport i les xarxes socials, que s'enfrontaran, en parella, a un recorregut per paratges naturals.
Igual que en les edicions anteriors, el concurs estarà format per vuit parelles i hi haurà representació empordanesa: hi participarà Jair Domínguez, que farà tàndem amb Neus Rossell. Des del programa els descriuen com "irreverents i imprevisibles", que prometen "moments memorables i una manera molt personal de viure cada etapa".
La resta de concursants són Oriol de Ramón i Xavier Coca, més coneguts pel grup musical The Tyets; Carlota Bruna i Gádor Montaner, referents de l'activisme ambiental; Sheila i Christian Casas, germans de Mario i Óscar Casas; Miki Núñez i Raquel Sans, dues cares conegudes de TV3; Laia Palau i Víctor Sada, referents del bàsquet català; Jessica Goicoechea i Natalia García Timofeeva, la primera model i empresària i la segona gimnasta olímpica, i Nerea Sanfe i Carolina Ferre, creadora de contingut i periodista, totes dues del País Valencià.
Laura Escanes continuarà com a presentadora en una edició amb proves sorprenents, noves dinàmiques i un format més intens que mai. La nova edició situarà els participants davant d'un viatge tan exigent com inoblidable.
