'La Travessa VIP' tindrà representació empordanesa

Jair Domínguez farà tàndem amb Neus Rossell en la quarta edició del programa de 3Cat

Imatge promocional de 'La Travessa VIP' de Neus Rosell i Jair Domínguez.

Imatge promocional de 'La Travessa VIP' de Neus Rosell i Jair Domínguez. / 3Cat

Redacció

Redacció

Figueres

Aquesta tardor, La Travessa tornarà a 3Cat amb una edició en què només hi participaran famosos de diferents àmbits, com ara l'espectacle, la comunicació, l'esport i les xarxes socials, que s'enfrontaran, en parella, a un recorregut per paratges naturals.

Igual que en les edicions anteriors, el concurs estarà format per vuit parelles i hi haurà representació empordanesa: hi participarà Jair Domínguez, que farà tàndem amb Neus Rossell. Des del programa els descriuen com "irreverents i imprevisibles", que prometen "moments memorables i una manera molt personal de viure cada etapa".

La resta de concursants són Oriol de Ramón i Xavier Coca, més coneguts pel grup musical The Tyets; Carlota Bruna i Gádor Montaner, referents de l'activisme ambiental; Sheila i Christian Casas, germans de Mario i Óscar Casas; Miki Núñez i Raquel Sans, dues cares conegudes de TV3; Laia Palau i Víctor Sada, referents del bàsquet català; Jessica Goicoechea i Natalia García Timofeeva, la primera model i empresària i la segona gimnasta olímpica, i Nerea Sanfe i Carolina Ferre, creadora de contingut i periodista, totes dues del País Valencià.

Notícies relacionades

Laura Escanes continuarà com a presentadora en una edició amb proves sorprenents, noves dinàmiques i un format més intens que mai. La nova edició situarà els participants davant d'un viatge tan exigent com inoblidable.

  1. Oriol Mitjà: “La depressió no és deixadesa ni mandra. És un dolor que et treu les ganes de viure”
  2. Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou
  3. Volta Ciclista a Catalunya 2026: aquestes són les restriccions de mobilitat a Figueres per demà, dimarts 24 de març
  4. Maria Lluïsa Ferrerós, psicòloga: “Els adolescents demanen medicació perquè s’autodiagnostiquen ansietat o TOC després de veure-ho a les xarxes”
  5. Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
  6. Aquest és el recorregut de l'etapa Figueres-Banyoles de la Volta 2026 d'aquest dimarts
  7. Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
  8. Uns pares cedeixen la representació legal de la seva filla amb discapacitat als seus germans per falta de 'competències digitals

'La Travessa VIP' tindrà representació empordanesa

'La Travessa VIP' tindrà representació empordanesa

Una noia de 25 anys accedirà a l'eutanàsia de manera imminent després de guanyar una batalla judicial de més de 20 mesos

Una noia de 25 anys accedirà a l'eutanàsia de manera imminent després de guanyar una batalla judicial de més de 20 mesos

Victòria danesa a l'esprint en la segona etapa de la Volta a Catalunya

Victòria danesa a l'esprint en la segona etapa de la Volta a Catalunya

L'Ajuntament de Navata impulsa un procés participatiu per definir una ordenança de convivència veïnal

L'Ajuntament de Navata impulsa un procés participatiu per definir una ordenança de convivència veïnal

VÍDEO | Dispositiu policial contra el tràfic de drogues internacional amb epicentre a Figueres

El Roses aguanta el ritme del play-off amb una nova remuntada a casa

El Roses aguanta el ritme del play-off amb una nova remuntada a casa

Desmantellen un cultiu amb 199 plantes de marihuana en una casa de Figueres

Desmantellen un cultiu amb 199 plantes de marihuana en una casa de Figueres

La presentació dels equips de la Volta a Catalunya a la Rambla de Figueres

