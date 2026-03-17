Santiago Segura revela a ‘El Hormiguero’ l’ensurt que va viure en un cinema dels EUA: “Tres paios armats em van fer fora”
L’actor va sorprendre Pablo Motos en recordar el tens moment que va viure als Estats Units per treure el mòbil en plena pel·lícula
Kevin Rodríguez
Santiago Segura va visitar aquest dilluns a la nit El Hormiguero per parlar de Torrente Presidente i va deixar un dels moments més comentats en rememorar una anècdota tan surrealista com inquietant viscuda en un cinema dels Estats Units. L’actor, fidel al seu estil, va combinar humor i tensió en relatar el que va passar i va aprofitar per comparar la situació amb la de les sales d’Espanya.
Tot va passar mentre veia una pel·lícula en què havia participat. En aparèixer el seu nom als crèdits, va decidir immortalitzar el moment amb el mòbil, sense imaginar les conseqüències que tindria aquell gest aparentment innocent.
"Vaig anar a fer una foto i, de sobte, tres paios armats em van fer fora del cinema", va explicar, deixant estupefacte Pablo Motos i el públic del programa. La situació va ser molt més seriosa del que semblava en un primer moment.
Segons va explicar, els treballadors de seguretat el van obligar a esborrar la imatge a l’acte i li van comunicar que havia d’acompanyar-los a comissaria, cosa que evidenciava el ferri control que existeix en alguns cinemes per evitar gravacions il·legals.
El cineasta va comparar aquesta situació amb la d’Espanya, on reconeix que hi ha "control zero" en criticar que la premsa hagi fet servir imatges preses des del cinema per als seus articles, a més dels fragments de la pel·lícula que ja circulen per les xarxes.
