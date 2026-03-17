'True crime' català
'Crims' obre la seva sisena temporada arrasant amb l'assassí de la pandèmia: "L'audiència no s'aconsegueix amb sensacionalisme, sinó amb rigor"
El programa de Carles Porta torna a TV3 com el més vist del prime time de Catalunya
Marisa de Dios
Crims, el true crime de TV3, ha tornat aquest dilluns 16 de març en plena forma. El programa de Carles Porta ha estrenat la sisena temporada com a líder d'audiència en el prime time de Catalunya, imposant-se amb solvència als seus competidors.
L'episodi dedicat a l'assassí de la pandèmia, que ha inaugurat aquesta nova entrega, ha reunit davant del televisor una mitjana de 479.000 teleespectadors i un 25,9% de quota de pantalla (amb una audiència acumulada de 740.000 fidels), a més de 16 punts de la segona opció. A la plataforma 3Cat i a l'entorn digital, també es posiciona entre els continguts més vistos del dia, amb 43.600 dispositius únics i 81.700 reproduccions en directe i a la carta.
Superar els cent capítols
Aquestes dades avalen la decisió que ha pres TV3 respecte de Crims: la idea és poder arribar a superar els cent capítols, tenint en compte que amb els vuit nous que componen aquesta sisena entrega se n'hauran emès 62. Així doncs, els fans tenen garantides pròximes entregues.
"Tenim grans audiències i això no es fa amb sang i sensacionalisme, sinó amb rigor", ha afirmat aquest dilluns Porta en la presentació dels vuit nous episodis. Com a mostra, el temps que dediquen a preparar cada història, que pot ser d'un o dos anys. "El nostre error és que fem molts capítols cada any i llavors sembla que fer Crims sigui fàcil, però no és així", ha remarcat el periodista. "Tractem amb les emocions de la gent, i això és molt delicat", ha afegit.
Aquesta sisena temporada els casos del programa tenen el concepte de l'engany com a element transversal. Segons Porta, "no és una cosa buscada" intencionadament, sinó que ha estat un punt en comú en què han coincidit les històries. "Tots vivim una mica enganyats, però, per sort, no tots arribem a matar", apunta.
L'assassí de la pandèmia
El cas de l'assassí de la pandèmia, que va matar diversos indigents a Barcelona a la primavera del 2020 marcada per la covid, ha inaugurat la temporada. Les càmeres de seguretat dels escenaris dels crims, així com les dels transports públics que agafava l'assassí després de matar, van ser clau per a la seva identificació i arrest.
La setmana vinent, Crims també abordarà un altre cas recent de la crònica negra catalana. Es tracta de la desaparició, el 2019 a Cornellà de Llobregat, de Janet Jumillas, mare de dos fills petits. La família en perd la pista després que la dona acudeixi a fer un tràmit aparentment rutinari a l'Agència Tributària.
Una altra de les històries d'aquesta entrega, Mort al taxi, abastarà dos episodis "amb molts girs", mentre que un altre dels casos, un crim de violència domèstica, l'han abordat a petició de la família. Va passar a Mollet, quan la filla del matrimoni era petita. "La nena, ja de gran, tenia la necessitat de saber què havia passat amb la seva mare. La família va pensar que si s'explicava d'una manera neutral, com fem nosaltres, la noia podria entendre millor què havia passat. Per a nosaltres era un repte important, perquè teníem la versió judicial, però l'havíem d'explicar de manera neutra", explica Porta.
"Moltes famílies ens truquen"
El periodista reconeix que casos així no són tan estranys per al seu equip. "Moltes famílies ens truquen perquè expliquem el seu cas", assegura. "Tenim dues trucades de famílies: les que volen que expliquem la seva història perquè noten que genera un acompanyament social, i les que tenen casos sense resoldre i ens demanen ajuda per sacsejar la investigació", resumeix.
Perquè Porta assegura que, quan una família no vol que abordin el seu cas, no ho fan. "Parlem molt amb l'entorn de la víctima, fem moltes trucades i moltes visites, perquè creiem que quan entenen què volem fer i com ho volem fer, acaben acceptant que ho fem".
