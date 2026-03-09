Relleu de xefs
Marc Ribas deixa 'Joc de cartes' i TV3 ja té nou presentador
El concurs culinari es renovarà la tardor que ve
Marisa de Dios
Després de nou anys al capdavant de Joc de cartes, el xef Marc Ribas deixarà l’exitós concurs gastronòmic de TV3, que ja té substitut: Arnau París. El guanyador de MasterChef 9 és ja un dels rostres relacionats amb la cuina de la cadena catalana, ja que des del 2022 participa a Cuines, un altre dels programes en què també ha participat el mateix Ribas.
Segons ha avançat el programa de Catalunya Ràdio Que no surti d’aquí, el relleu es produirà després de la versió estiuenca de Joc de cartes. Així, aquest estiu Ribas encara continuarà recorrent Catalunya a la recerca dels millors restaurants de diferents especialitats.
A la tardor
Serà ja a la tardor quan París agafi el relleu del programa amb l’estrena de la nova temporada. En el primer capítol, fins i tot, els telespectadors podran veure els dos presentadors junts en pantalla, quan es produeixi el relleu.
L’Arnau va destacar a MasterChef per la seva creativitat i la seva personalitat, tot i que també per la seva capacitat estratègica. Després d’aconseguir el premi del concurs de talents de La 1 de TVE, va fer una estada al restaurant de Jordi Cruz i va posar en marxa el seu propi projecte culinari, El Molí de la Vansa, dedicat a la gastronomia més selecta i a la producció d’oli d’oliva. També és creador de contingut sobre temes culinaris a les xarxes socials.
La cadena feia temps que buscava el relleu de Ribas, que deixa Joc de cartes per centrar-se en altres projectes, com els seus propis restaurants.
Molt bona audiència
El veterà concurs gastronòmic es troba en un bon moment de forma. Una mostra d’això és, per exemple, la dada d’audiència de l’última setmana, quan el programa va arribar a un 21,7% de quota de pantalla i 344.000 teleespectadors en la recerca del local que oferia la millor calçotada a prop de Barcelona.
I això que el concurs de TV3 fa un temps que salta de la graella de programació de la cadena a causa de l’emissió de diversos partits del Barça, que han fet que Polònia s’hagi pogut veure alguns dies els dimecres, en comptes dels dijous.
Relleu a MasterChef
Curiosament, un altre dels grans concursos gastronòmics de la televisió espanyola, que precisament va ser el trampolí per a Arnau París, MasterChef, va anunciar fa unes setmanes un canvi de cares.
Samantha Vallejo-Nájera deixa el concurs culinari després de 13 anys en antena i 38 edicions emeses, sumant-hi les d’anònims, famosos, nens i avis. La substituirà la creadora de continguts Marta Sanahuja, més coneguda com Delicious Martha, que serà la nova companya de Pepe Rodríguez i Jordi Cruz en el veterà concurs de talents de cuina de La 1.
