Polèmica en els Goya
Grups ultracatòlics carreguen contra Sílvia Abril per les seves paraules sobre l'Església: "Si li pica, que resi"
"Em fa pena que necessitin creure en alguna cosa i s’aferrin a la fe cristiana", va comentar l’actriu
Marisa de Dios
Dissabte passat, Los domingos va ser la gran triomfadora de la gala dels Goya, celebrada a Barcelona. El tema que aborda la pel·lícula d’Alauda Ruiz de Azúa, sobre una noia que es planteja fer-se monja, és al darrere de la polèmica que s’ha generat arran d’unes declaracions de Sílvia Abril sobre l’Església, que han fet enfadar grups ultracatòlics com HazteOir, Abogados Cristianos i Universitarios Católicos, que han carregat contra l’actriu i presentadora.
Durant la catifa vermella dels premis del cinema espanyol, Abril va donar la seva opinió sobre les pel·lícules nominades de la nit. Va comentar que la seva favorita era Sorda, perquè creu que "és més necessària". Va admetre que Sirat i Los domingos li havien agradat, però es va mostrar en desacord amb l’Església, el tema central del film de Ruiz de Azúa.
"Quin xiringuito"
"Em nego a acceptar que la joventut que puja tingui aquesta carència i aquesta tirada cap al món cristià", va dir. "Em fa pena que necessitin creure en alguna cosa i s’aferrin a la fe cristiana. Ho sento per l’Església, quin xiringuito teniu muntat, s’ha acabat! Aneu sortint", va opinar la còmica.
Les seves paraules han fet enfadar Universitarios Católicos, que en la seva rèplica han carregat no només contra Abril, sinó també contra el cinema espanyol. "Senyora, per a xiringuito el del cinema espanyol, que viu de 250 milions d’euros de subvencions públiques. Renti’s la boca abans de parlar de l’Església catòlica", han escrit.
L’associació HazteOir s’ha afegit a les crítiques contra Abril. "Bon diumenge a tothom menys a Sílvia Abril, a qui sembla molestar-la que els joves s’acostin cada dia més al Senyor. Ahir centenars de persones ho vam demostrar recorrent els carrers de Madrid en el Rosari per la Joventut. Si li pica, que resi", han escrit.
"Mentre el cinema espanyol perd espectadors any rere any, alguns dels seus protagonistes semblen tenir molt clar a qui atacar", han escrit a les xarxes socials Abogados Cristianos, junt amb un vídeo en què també carreguen contra el cinema espanyol.
"Desgraciadament, estem acostumats que algunes persones, davant la seva falta de talent i de mèrits, per fer-se notar, hagin de recórrer a l’atac, a la burla i a la vexació contra els catòlics i contra els cristians en general i, per això, demanem al cinema espanyol, que s’emporta 250 milions dels nostres impostos, que ens respecti a tots", afirmen.
Personatges públics com l’actor Jaime Lorente han defensat Abril. "Jo he compartit que soc cristià, i ho he compartit sense por que la gent m’odiï per això", explica el protagonista d’El Cid en un vídeo d’Instagram. L’intèrpret defensa que s’hauria de poder compartir opinions i creences sense rebre "una quantitat d’odi brutal".
