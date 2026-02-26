Anime
‘Dragon Ball’ celebra 40 anys amb una nova temporada després de la mort del seu creador, Akira Toriyama
L’univers ‘Dragon Ball’ torna amb ‘Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica’ i un nou joc, mentre es resolen els problemes legals per continuar explotant la marca
EFE
‘Dragon Ball’ celebra aquest dijous els 40 anys de la primera emissió de la seva adaptació a l’animació amb renovades expectatives per la seva tornada, gràcies a una nova temporada de ‘Super’ i un nou joc, després d’estar als llimbs la seva continuïtat arran de la mort el 2024 del seu autor, Akira Toriyama.
Després de gairebé dos anys de silenci després de la mort del mestre, un mes abans de l’aniversari es va anunciar la tornada a la vida de la franquícia.
Entre les novetats hi figura una reinvenció millorada de ‘Dragon Ball Super: Beerus’, l’arrencada de la sèrie ‘Dragon Ball Super’. S’hi suma també una nova temporada després de vuit anys, ‘Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica’, que adapta l’arc de Moro del manga en el qual Toriyama va donar més llibertat creativa al seu deixeble, Toyotaro.
Anunciades amb joia durant l’ anomenat Festival Genkidama, un macroesdeveniment celebrat a l’est de la capital japonesa, als anuncis cal afegir el nou joc ‘Dragon Ball: Age 1000’, que comptarà amb un singular personatge obra del dibuixant abans de la seva sobtada partida per un vessament cerebral, i del qual s’ha filtrat que es tractaria del ‘Xenoverse 3’.
La batalla pels drets
L’‘hiatus’ indefinit en què s’havia sumit ‘Dragon Ball’ es deu a la batalla pels seus lucratius drets entre Capsule Corporation Tokyo, l’empresa creada per gestionar les obra de Toriyama, la productora Toei Animation, responsable de les adaptacions animades, i l’editorial Shueisha, propietària de les revistes on s’han publicat els seus mangues.
Els recents anuncis donen a entendre que, si bé queda camí per fer, les firmes han arribat a algun tipus d’acord per continuar traient-li rendibilitat a una marca que ha modelat diverses generacions i busca recuperar el seu ganxo amb els més joves.
És impossible sobreestimar l’impacte que Toriyama ha tingut en l’audiència global de la cultura pop japonesa. Especialment amb ‘Dragon Ball’, el referent més gran del seu estil personal, que ha influït nombrosos artistes al llarg dels anys.
L’adaptació animada de l’obra és una de les més influents de la indústria i mostra d’això va ser el reconeixement l’octubre del 2025 de la dobladora Masako Nozawa, la veu de Son Goku, Son Gohan o Son Goten, com la Persona de Mèrit Cultural per part del Govern nipó.
Nozawa, de 89 anys, que ha encarnat altres destacats personatges de la cultura ‘anime’ com Doraemon, Kitaro a ‘GeGe no Kitaro’, Priscilla a ‘Calimero’, Willy a ‘L’abella Maia’ o la Doctora Kureha a ‘One Piece’, és la primera actriu de doblatge a rebre aquest reconeixement, que inclou una pensió vitalícia.
La japonesa dona vida a Son Goku des dels seus primers passos animats el 1986, una tasca que desenvolupa amb diligència i de la qual ha fet una cosa personal impulsada per la petició que Toriyama li va fer: «Sisplau, cuida Goku», recorda Nozawa que li va dir.
L’anime original de ‘Dragon Ball’ es va emetre entre 1986 i 1989, i narra les peripècies de Son Goku, un peculiar nen amb cua de mico que es transforma en un enorme primat quan mira la Lluna plena i que recorre el planeta Terra a la recerca de les set boles de drac, unes esferes màgiques que concedeixen desitjos.
L’aventura està inspirada en la novel·la xinesa ‘Viaje al Oeste’, però va crear un imaginari propi que es va desenvolupar en multitud de sèries posteriors entorn de la figura dels ‘saiyajin’, una raça extraterrestre de guerrers la motivació dels quals és fer-se més forts i que per unes raons o altres acaben defensant el planeta.
