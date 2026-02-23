Retorn a la ràdio
Andreu Buenafuente torna a la feina després de la seva baixa mèdica: "Això ha estat com morir-te en vida"
El presentador reapareix a Nadie sabe nada després de tres mesos apartat per un episodi d’ansietat i agraeix el suport rebut
Carlos Merenciano
Tres mesos després d’anunciar una aturada professional per prescripció mèdica, Andreu Buenafuente ha tornat a posar-se davant dels micròfons. Ho ha fet aquest dissabte a Nadie sabe nada, l’espai d’improvisació que condueix amb Berto Romero a la cadena SER. El presentador va agrair públicament el suport rebut durant la seva absència: "Això ha estat com morir-te en vida, és com assistir al teu funeral estant viu, per les gràcies i per l’afecte. Cada mostra l’he rebut amb molta alegria. I seria un cretí, que no ho descarto, però ho seria si no digués ara que moltíssimes gràcies a tothom", va afirmar, abans de resumir el seu estat amb un breu "millor". Buenafuente reapareix a la ràdio tres mesos després de la seva aturada mèdica i agraeix el suport rebut.
Fidel al to del programa, la tornada va estar marcada per l’humor: "No recordo res. Proposo reinventar-ho tot: no fer humor, només reflexions serioses", va dir fent broma en referència als personatges i seccions creats al llarg dels 13 anys del format. Romero, per la seva banda, va explicar que durant aquest temps també ha rebut nombrosos missatges de suport per al seu company: "Ho he agraït, però algun dia m’ha atabalat. No sabia reaccionar. Algunes gràcies no les hi he dit". La reaparició va mantenir el to humorístic habitual del programa, amb bromes sobre la seva absència.
El còmic va voler reconèixer el treball de l’equip tècnic que ha mantingut viu el programa durant aquestes setmanes d’emissions especials amb recopilatoris: "No soc gaire de dir aquestes coses, però vull agrair a l’equip que hagi mantingut viva la flama de Nadie sabe nada. S’han treballat uns resums molt interessants. M’ho han explicat, perquè jo no els he escoltat", va assenyalar Romero. Romero va destacar la tasca de l’equip per mantenir el programa en antena durant l’absència de Buenafuente.
El presentador va anunciar el 21 de novembre que aturava la seva activitat després de patir un episodi d’ansietat derivat de la sobrecàrrega laboral, segons va explicar la seva dona, Silvia Abril. En aquell moment compaginava el programa Futuro imperfecto a La 1, l’espai radiofònic de la SER i la gestió d’El Terrat, la seva productora. La seva absència també el va apartar de les campanades de TVE, finalment presentades per Chenoa i el grup Estopa. Amb la tornada a la ràdio, Buenafuente inicia una nova etapa centrada a reprendre progressivament la seva activitat professional.
