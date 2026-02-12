Totes les estrenes i tornades
Les 10 sèries que no et pots perdre aquest febrer
Entre les estrenes de Netflix, HBO, Disney+, Prime, Movistar Plus+, Filmin, Atresplayer, Apple TV+ i SkyShowtime destaquen ‘Más que rivales’, ‘Salvador’ i ‘Paradise’
Marisa de Dios
Les estrenes de sèries a les plataformes de ‘streaming’ del mes de febrer venen marcats per una producció canadenca que s’ha convertit en fenomen: ‘Más que rivales’. A més, arriba la nova ficció de la creadora de la divertida ‘Derry Girls’, ‘Cómo llegar al cielo desde Belfast’; la biografia del fill del president Kennedy i Caroline Bessette produïda per Ryan Murphy; un ‘thriller’ sobre una detectiu sorda, ‘Código de silencio’, i una nova temporada de‘Paradise’. Entre el producte espanyol destaquen ‘Salvador’, amb Luis Tosar, i ‘Rafaela y su loco mundo’, que recupera l’esperit de ‘La hora chanante’.
Dia 5. Movistar Plus+
Sèrie canadenca que s’ha convertit en fenomen a les xarxes al mostrar una història d’amor gai al món de l’esport. Basada en l’exitosa saga de culte ‘Game Changers’ de Rachel Reid i composta de sis episodis, narra la complicada relació entre dos jugadors d’hoquei, un de canadenc i un altre rus (Hudson Williams i Connor Storrie) , rivals a la pista de gel però amants en secret.
Dia 6. Netflix
Aitor Gabilondo, que ja va abordar realitats incòmodes a ‘Patria’ i ‘El Príncipe’, se submergeix ara en l’entorn ultra en aquest drama esquitxat d’acció gràcies al seu director, Daniel Calparsoro.Luis Tosar és el Salvador del títol, un tècnic d’emergències sanitàries que lluita per deixar enrere el seu passat amb l’alcohol. La seva vida fa un tomb quan descobreix que la seva filla (Candela Arestegui) forma part d’un grup neonazi, al qual també pertany una altra jove (Claudia Salas).
Dia 10. Filmin
‘Thriller’ policial britànic protagonitzat per una jove sorda (Rose Ayling-Ellis). Es tracta d’Alison, cambrera que treballa a la cantina d’una comissaria, i és reclutada per la policia per la seva extraordinària capacitat per llegir els llavis. Els ajudarà en una investigació encoberta contra una perillosa banda criminal perillosa, tot i que acabarà implicant-se massa. Completen el repartiment Charlotte Ritchie i Andrew Buchan.
Dia 12. Netflix
Lisa McGee, la creadora de la divertida ‘Derry Girls’, torna a treure punta de les amistats femenines. Les protagonistes són ara tres noies de trenta anys, amigues des de l’escola, que viuen una odissea fosca, perillosa i hilarant per Irlanda quan reben un correu que anuncia la mort de la quarta integrant de la seva vella colla, de la qual feia temps que no en sabien res.
Dia 13. Disney+
La nova antologia del prolífic Ryan Murphy (‘Monstruo’, ‘American Horror Story’, ‘American Crime Story’) explora la relació d’una de les parelles més icòniques dels EUA: el fill del president Kennedy i la seva dona, als quals donen vida Paul Anthony Kelly i Sarah Pidgeon. Inspirada en el llibre d’Elizabeth Beller ‘Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy', compta amb Grace Gummer (com a Caroline Kennedy), Naomi Watts (Jackie Kennedy Onassis), Alessandro Nivola (Calvin Klein), Leila George (Kelly Klein), Sydney Lemmon (Lauren Bessette) i Constance Zimmer (Ann Marie Messina).
Dia 15. Atresplayer
Aníbal Gómez, el 50% del duo musical Ojete Calor, adapta el seu llibre ‘El alucinante mundo de Rafaella Mozarella’ en aquesta comèdia surrealista amb moltes reminiscències a l’univers ‘chanante’. De fet, hi participen alguns dels seus actors, com Joaquín Reyes, Carlos Areces i Ernesto Sevilla (aquest últim com a director). Una adolescent (Ingrid García-Jonsson) i les seves tres amigues (Gómez, Reyes i Areces) es veuen immerses en aventures d’allò més delirants.
Dia 23. Disney+. Temporada 2
Dan Fogelman, el creador de ‘This is us’, va sorprendre amb aquesta sèrie la trama inicial de la qual dona un tomb al final del primer episodi. Xavier (Sterling K. Brown), davant un dels baluards del búnquer, descobrirà ara què és el que hi ha realment fora. Mentre busca Teri, s’assabentarà de com han sobreviscut les persones durant els tres anys transcorreguts des d’El Dia. Mentrestant, a Paradise, la crispació social augmenta surten a la llum nous secrets sobre els orígens de la ciutat.
Dia 24. Filmin
Provocadora minisèrie noruega en forma de ‘thriller’ psicològic, elegida millor ficció al festival Serielizados. Tom culpa el feminisme de tot el que està malament en la societat moderna. Treballa a la botiga de roba de la seva mare durant el dia i es dedica a trolejar a internet a la nit. Quan uns ‘hackers’ revelen la seva identitat i els seus secrets més vergonyosos, aquest misogin s’amaga en el que té més a mà: roba de dona.
Dia 26. Movistar Plus+
Comèdia romàntica britànica, amb moltes picades d’ullet al setè art, protagonitzada i cocreada per Aimee Lou Wood (‘The White Lotus’, ‘Sex Education’). Dos amics inseparables des de la universitat continuen reunint-se cada divendres per recrear en un garatge l’univers de grans clàssics del cine. Però mentre ell està a punt de mudar-se a Bristol per un ascens professional, ella es manté tancada a casa de la seva mare després d’una crisi de salut mental.
Dia 26. Netflix. Temporada 4 (part 2)
La nova temporada de la sèrie basada en las novel·les de Julia Quinn se centra en el bohemi segon fill, Benedict (Luke Thompson). Malgrat que tres dels seus germans ja estan feliçment casats, ell es resisteix a posar seny... Fins que coneix una captivadora Dama Plateada (Yerin Ha) al ball de màscares de la seva mare. La segona part de la quarta temporada arriba el 26 de febrer.
ALTRES ESTRENES I TORNADES
DESAPARECIDA. Dia 1. MGM+. Les romàntiques vacances d’Alice (Kaley Cuoco) al sud de França es converteixen en malson quan el seu nòvio desapareix d’un tren.
THE COPENHAGEN TEST. Dia 2. SkyShowtime. Un analista d’Intel·ligència descobreix que el seu cervell ha sigut piratejat, atorgant als responsables accés a tot el que veu i sent.
DONA BEJA. HBO Max. Dia 2. Inspirada en la vida d’Ana Jacinta de São José, una figura històrica de Minas Gerais.
THE GOLD. Dia 3. Filmin. Temporada 2. El 1983, al Regne Unit, sis homes van aconseguir robar 6.800 lingots d’or valorats en 26 milions de lliures.
LA GRAN BODA SAMI. Dia 3. Sundance TV. Comèdia noruega sobre una dona pertanyent a l’últim esglaó social que veu l’oportunitat perfecta per canviar el seu estatus organitzant el matrimoni del seu fill.
THE ROOKIE. Dia 4. Warner TV. Temporada 8
STAR TREK: ACADEMIA DE LA FLOTA ESTELAR. Dia 5. SkyShowtime. Un grup de joves cadets descobreixen el que es necessita per convertir-se en oficials de la Flota Estelar.
LAS LEONAS. Dia 5. Netflix. Cinc dones es veuen atrapades en un bon embolic i decideixen solucionar-lo atracant un banc disfressades d’homes.
EL ABOGADO DEL LINCOLN. Dia 5. Netflix. Temporada 4. Mickey i el seu equip s’embarquen en una carrera contra rellotge per demostrar la seva innocència en l’assassinat d’un antic client.
DOMINO DAY. Dia 5. SyFy. Una jove i poderosa bruixa viu turmentada per la seva necessitat d’alimentar-se de l’energia dels altres.
PADRE NO HAY MÁS QUE UNO. LA SÈRIE. Dia 6. Prime. Una parella amb cinc fills decideix mudar-se perquè ella comenci de nou a treballar i ell s’encarregui dels nens.
ALEX HUGO. Dia 9. Cosmo. Un inspector de policia marsellès es muda a una remota vall de muntanya dels Alps per treballar com a policia rural. La tranquil·litat que havia trobat es trenca quan l’aparició d’un cadàver l’arrossega a un antic cas sense resoldre.
LA QUE SE AVECINA. PORTUGAL. Dia 9. Prime. Temporada 2
FIRE COUNTRY. Dia 10. Calle 13. Temporada 4
MOTORVALLEY. Dia 10. Netflix. Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) i Blu (Caterina Forza) ho han perdut gairebé tot en la vida, però encara hi ha alguna cosa que els manté vius: la seva passió pels cotxes i l’adrenalina.
THE ARTFUL DODGER. Dia 10. Disney+. Temporada 2. Artful Dodger està ficat en un embolic més gran que mai. Amb la soga al coll, és perseguit per un nou agent de la llei, l’inspector Boxer.
CROSS. Dia 11. Prime. Temporada 2. Alex Cross s’enfronta a un vigilant que assassina magnats corruptes.
NIÑOS DE PLOMO. Dia 11. Netflix. Una jove doctora descobreix que els nens que viuen a prop d’una foneria pateixen d’enverinament per plom, i es juga la carrera i la vida per salvar-los.
NIEBLA DE INVIERNO. Dia 11. Netflix. Temporada 2. Dos policies investiguen la mort d’una dona.
DIES DE CENDRA. Dia 12. Movistar Plus+. A la convulsa ciutat de Belfast (Irlanda del Nord) de 1975, una jove mestra catòlica viu un amor prohibit amb un advocat protestant, gran i casat, habituat a defensar sospitosos de l’IRA.
MURDER BEFORE EVERSONG. Dia 12. AMC+. Matthew Lewis (Neville Longbottom a la saga ‘Harry Potter’) dona vida a un capellà d’un tranquil poble. Però un home apareix assassinat a l’església.
EL INVESTIGADOR CON MILLONES DE SEGUIDORES. Dia 12. Netflix. Un agent de la Brigada de Ciberdelictes investiga una sèrie d’assassinats d’‘influencers’.
RED EYE. Dia 12. HBO Max
EL MUSEO DE LA INOCENCIA. Dia 13. Netflix. Un jove, membre d’una de les famílies més riques d’Istanbul, manté una relació amb una jove i humil parent llunyana.
EL ARTE DE PARECER SARAH. Dia 13. Netflix. Sarah Kim està obsessionada a projectar una vida de luxe tot i que sigui una farsa.
COMO AGUA PARA CHOCOLATE. Dia 16. HBO Max. Temporada 2 (última)
DARK WINDS. Dia 16. AMC+. Temporada 4. Els agents busquen una nena navajo desapareguda.
ASESINATOS EN REIKIAVIK. Dia 16. AMC. Una dona és assassinada en un suburbi de Reykjavík. L’única testimoni del crim és la seva filla de sis anys, que queda completament muda després de presenciar els fets.
MENTES CRIMINALES: EVOLUTION. Dia 16. AXN. Temporada 18
EL PÁJARO ESPINO. Dia 16. Vin TV. El clàssic dels anys 80 sobre un jove sacerdot intenta reprimir una passió prohibida.
BRASSIC. Dia 17. Filmin. Temporada 6
56 DÍAS. Dia 18. Prime. Després de conèixer-se per casualitat en un supermercat, l’Oliver i la Ciara s’enamoren. 56 dies després, els investigadors d’homicidis arriben a l’apartament de l’Oliver i troben un cos sense identificar.
LA PAREJA DE AL LADO. ATRACCIÓN LETAL. Dia 19. Movistar Plus+. La vida d’una exitosa parella (ella, cirurgiana cardíaca, i ell, anestesista) comença a complicar-se quan un antic amor de la dona entra com a inversor a l’hospital i una misteriosa infermera entra en escena.
EL AGENTE NOCTURNO. Dia 19. Netflix. Temporada 3. Després de l’aventura a Corea del Sud, l’agent nocturn Peter Sutherland (Gabriel Basso) rep una missió que el porta a Istanbul (Turquia) en aquest adrenalínic ‘thriller’ d’acció. Allà haurà de localitzar un jove agent del Departament del Tresor que ha fugit amb informació governamental confidencial després de matar el seu superior.
LO ÚLTIMO QUE ME DIJO. Dia 20. Apple TV+. Temporada 2. Quan l’Owen (Nikolaj Coster-Waldau) apareix després de cinc anys desaparegut, la Hannah (Jennifer Garner) i la seva fillastra Bailey (Angourie Rice) es veuen immerses en una carrera contra rellotge per reunir la seva família abans que el passat les atrapi.
LA LEY DE LAS VEGAS. Dia 20. Netflix. Animació. L’estirat advocat Lincoln Gumb és massa insuls per guanyar judicis a Las Vegas... fins que s’associa amb Sheila Flambé.
PORTOBELLO. Dia 20. HBO Max. Sèrie italiana que reconstrueix la caiguda en desgràcia del famós presentador de televisió Enzo Tortora. Quan un mafiós penedit dona el seu nom a la policia, la seva vida s’ensorra.
GIRL TAKEN (BABY DOLL). Dia 26. SkyShowtime. Les vides de dues germanes bessones es fan miques quan una d’elles és segrestada per un professor. Després d’anys d’abusos en captiveri, aconsegueix escapar, però haurà d’enfrontar-se a les seqüeles.
MONARCH: EL LEGADO DE LOS MONSTRUOS. Dia 27. Apple TV+. Temporada 2
THE’BURBS. Dia 27. SkyShowtime. Una jove parella es muda a la casa de la infància del marit. Però un nou veí treu a la llum vells secrets.
- Estudien el cos d'un home de 82 anys que en té el d'un de 30: 'Una bona part és genètica, però també és entrenament
- Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
- La Seguretat Social ho confirma: els majors de 45 anys poden cobrar una pensió mensual si els seus pares moren el 2026
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Eduard Genís, fundador de vuit empreses: 'En crisis fortes, només sobreviuen les que han planificat
- Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
- Alejandro Sanz s'obre de bat a bat i parla de la seva salut mental: 'Vaig estar medicat
- El Suprem tanca la porta a mantenir la renda antiga si en un immoble hi viu un familiar i no el titular