Programes
Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a 'Pasapalabra': més d’un milió d'euros
La xifra que apareix a la pantalla no és la que acaba al compte bancari del guanyador
Rosa Rodríguez s’ha convertit aquest dijous en la nova campiona de Pasapalabra després de completar el Rosco amb la paraula corresponent a la M: "Cognom del jugador de futbol americà que el 1968 va ser escollit jugador més valuós de la NFL per l’agència AP", deia l’enunciat. La resposta era Morrall, per Earl Morrall, i amb ella Rosa es va endur, després de 306 programes, el pot més alt en els més de 25 anys d’història del concurs d’Antena 3: 2.716.000 euros.
Tanmateix, com passa amb qualsevol premi televisiu, la xifra que apareix a la pantalla no és la que acaba al compte bancari del guanyador. Hisenda hi té molt a dir i, en el cas de Rosa, la factura fiscal serà especialment elevada per residir a Galícia, una comunitat amb un tram autonòmic de l’IRPF superior al d’altres regions com Madrid.
La retenció inicial: 516.040 euros abans de cobrar
Segons els experts fiscals de TaxDown, als premis guanyats a la televisió se’ls aplica automàticament una retenció del 19%, tal com estableix l’article 101.7 de la Llei de l’IRPF. Aquesta retenció la dedueix directament la productora del programa, de manera que Rosa no rebrà íntegres els 2.716.000 euros, sinó 2.199.960 euros després de descomptar-li 516.040 euros.
Però aquesta retenció és només la primera mossegada. Els premis televisius no estan exempts de tributar a l’IRPF: es consideren un guany patrimonial que no deriva de la transmissió d’elements patrimonials i, per tant, s’han d’incloure a la base imposable general de la declaració de la renda.
Galícia penalitza: un 46,39% en impostos
L’IRPF és un impost progressiu, cosa que implica que s’apliquen diferents percentatges segons els trams corresponents. Per calcular la factura fiscal final intervenen tres variables: la quantia del premi, els ingressos previs del contribuent i, de manera determinant, la comunitat autònoma on resideixi.
En el cas de Rosa, resident a Galícia, el tipus aplicable s’eleva fins al 46,39% en total: un 24,09% corresponent a l’escala estatal i un 22,30% pel tram autonòmic gallec. Si hagués guanyat Manu Pascual, el seu rival madrileny, el percentatge hauria estat del 44,42%, gairebé dos punts menys, ja que el tram autonòmic de Madrid es queda en el 20,33%.
Hisenda es queda 1.260.000 euros del pot
En xifres absolutes, l’Agència Tributària estatal recaptarà uns 654.300 euros del premi de Rosa, mentre que la Hisenda autonòmica de Galícia ingressarà aproximadament 605.700 euros. En total, les arques públiques es quedaran amb al voltant de 1.260.000 euros del pot històric de Pasapalabra, segons els càlculs de TaxDown.
Rosa, com qualsevol concursant televisiu, haurà de recordar que la xifra per la qual participava era bruta i que el premi s’ha d’incloure a la declaració de la renda d’aquest exercici fiscal. Igual que passa amb la Loteria de Nadal, la dita es confirma un cop més: Hisenda sempre guanya.
- M'han posat una multa de 200 euros per aparcar cinc minuts en un càrrega i descàrrega de la Rambla de Figueres
- La borrasca Leonardo arriba a l'Empordà i presagia una jornada de pluges i temporal marítim
- Aquests són els 3 millors restaurants de Catalunya segons Joan Roca: 'Són extraordinaris
- Es queda 1,60 euros del canvi d'un cafè de màquina i l'acomiaden després de 14 anys a l'empresa
- La ciència ho confirma: una abraçada ha de durar almenys 20 segons per aquest motiu
- Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'La primera impressió és que és un lloc per a 'guiris', però ens va sorprendre gratament
- Troben el cos d'un noi d'uns 20 anys en una cova de la Catalunya Nord
- Inverteixen 60.000 euros per reparar el passeig d'Empúries de l'Escala