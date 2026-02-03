Cine
Isabel Coixet revela la seva pitjor experiència amb un actor: "No tornaria a treballar amb ell per ionqui, és la meva pitjor pel·lícula"
La cineasta catalana estrena al febrer el seu nou llargmetratge, Tres adioses, i va confessar a Col·lapse una mala experiència amb un dels actors amb qui va treballar
El 6 de febrer s’estrenarà als cinemes espanyols la nova pel·lícula d’Isabel Coixet, Tres adioses, una producció filmada a Roma i en italià que tracta la mort, l’amor, la vida i la literatura. És una adaptació del llibre pòstum Tre ciotole, de Michela Murgia, activista feminista i intel·lectual italiana.
La pel·lícula parteix dels comiats sentimentals que ha d’afrontar Marta (Alba Rohrwacher) després de separar-se d’un prometedor xef, Antonio (Elio Germano), i de la fragilitat de la vida davant situacions adverses i inesperades, com ara un diagnòstic mèdic que trastoca tots els plans. Escrita a quatre mans amb el guionista italià Enrico Audenino i amb Francesco Carril entre el repartiment, el film es va estrenar amb èxit el 9 d’octubre passat a Itàlia.
Un actor addicte
La cineasta catalana va passar aquest dissabte pel programa Col·lapse de TV3 per parlar sobre Tres adioses i la seva extensa trajectòria cinematogràfica. Coixet tampoc va defugir la pregunta que li va fer Jordi González: "Hi ha algun actor o actriu amb qui no tornaries a treballar mai més? Ja sigui per impertinents, egòlatres...".
La cineasta va respondre amb un rotund sí i va assegurar que no hi tornaria a treballar amb un actor "directament per addicte". "És molt difícil treballar amb un actor que té al davant un altre actor i que veus des de la càmera que és en un altre món", va revelar Coixet.
"És molt difícil i ho vaig intentar amb totes les meves forces. El vam ajudar tot l’equip, però va arribar un moment que vam haver de tallar moltes coses de la pel·lícula i, segurament, és la meva pitjor pel·lícula", va confessar, sense revelar de quin llargmetratge dels 12 que ha rodat fins ara es tracta.
A més d’haver de tallar escenes del film, la cineasta també va explicar que van haver d’aturar el rodatge dues setmanes. "Va ser horrorós. Vam haver d’aturar el rodatge perquè anés a fer una desintoxicació. 'Per què ningú m’ho va dir abans?', deia, però jo no me’n vaig adonar".
- La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
- Mai paguis amb targeta en aquests casos: els errors més comuns que poden buidar-te el compte
- Dispositiu policial al Culubret i Sant Joan de Figueres: retiren 4 motos de motocross i denuncien 44 vehicles
- Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
- Destinen més de 130.000 euros a l'Alt Empordà per la compra de finques, restauració ambiental i conservació
- Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció
- AP-7: una autopista per repensar
- Arriba el Trail Balcó de l'Empordà, la cursa més versàtil del calendari de trailrunning de l'Alt Empordà