Bomba mediàtica
Marc Giró abandona TVE i fitxa per Atresmedia per presentar un nou programa a La Sexta
El periodista català s’uneix al grup de San Sebastián de los Reyes, on ja està treballant en el seu nou espai al canal verd.
Carlos Merenciano
Atresmedia ha sorprès aquest matí, dilluns 12 de gener, amb l’anunci que reforça la seva plantilla de cares amb la incorporació de Marc Giró, un dels comunicadors més reconeixibles i valorats del panorama actual. El presentador, periodista i escriptor, que fins ara estava vinculat a TVE, s’afegeix al grup audiovisual de Sant Sebastià de los Reyes i estrenarà el seu primer projecte a laSexta al llarg del 2026.
Giró arriba a Atresmedia en un moment de plena maduresa professional, avalat per una trajectòria marcada per l’anàlisi social, l’actualitat i l’entreteniment amb segell propi. El seu estil directe, irònic i proper l’ha convertit en una figura especialment apreciada pel públic, cosa que el grup pretén potenciar amb un format dissenyat a mida, que s'emetrà a la franja de prime time del canal, segons ha pogut saber YOTELE, el portal de TV d'El Periódico, diari del mateix grup editorial que EMPORDÀ.
Marc Giró ha desenvolupat bona part de la seva carrera entre l’àmbit editorial i la televisió. A la petita pantalla ha deixat empremta en programes com Late Show, el seu últim projecte a la pública espanyola, o Está Passando, on la seva mirada crítica i la seva sensibilitat han estat clau per connectar amb l’audiència.
A més de la seva feina televisiva, Giró col·labora habitualment a la ràdio, especialment a RAC1, i ha escrit en capçaleres com Marie Claire o el diari Ara. A més, no és un desconegut per a Atresmedia: en el passat va ser col·laborador de Zapeando i Espejo Público, a més de posar-se al capdavant de les precampanades de Feliz Año Neox.
La seva fitxa arriba també avalada pel reconeixement del sector. El 2023 va rebre el Premi Nacional de Comunicació i el Premi Ondas, dos guardons que certifiquen el pes i la influència de la seva figura als mitjans. Amb aquest moviment, Atresmedia suma un nom propi al seu equip i Marc Giró obre una nova etapa professional que promet fer parlar a laSexta a partir del 2026.
