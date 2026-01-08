Projecte truncat
Javier Gutiérrez, frustrat després de la cancel·lació de la sèrie sobre Amancio Ortega que havia de protagonitzar: “Potser va interessar conservar el seu anonimat”
L’actor parla amb tristesa i desil·lusió dels motius pels quals el biopic televisiu sobre la vida del fundador d’Inditex no es durà a terme.
Kevin Rodríguez
Javier Gutiérrez ha confirmat que la sèrie de ficció basada en la vida d’Amancio Ortega, que havia posat en marxa Prime Video, finalment no veurà la llum. El veterà intèrpret, un dels més aclamats dels últims anys a Espanya, ha reconegut en una entrevista a la revista Squire la seva frustració per la cancel·lació d’‘Amancio Ortega: l’home que va crear Zara’, sense haver-se arribat a rodar, que suposa "una espina" que encara no s’ha pogut treure.
"El projecte va morir. Estava molt avançat, tots els guions d’una temporada, basats en una novel·la de Covadonga O’Shea sobre la vida d’Amancio Ortega estaven fets. Recollia els seus començaments, les privacions de la seva família i els seus inicis fins a les primeres botigues que va obrir fora d’Espanya. Abarcava des de petit fins als seus 50 o 60 anys", comenta l’actor.
De les seves paraules, se’n dedueix que no es tractava d’una producció en desenvolupament, sinó que estava tot en marxa i amb el pla de producció tancat: "Era una sèrie molt ambiciosa i va sortir la notícia que s’estrenaria a diversos països alhora. Tenia les dates tancades i vaig deixar passar altres coses per poder embarcar-me en els sis mesos de treball que duraria aquest projecte. Però, de sobte, tot es va ensorrar com un castell de cartes".
Sobre els motius pels quals s’ha desencadenat aquest trist final per a la sèrie sobre la vida d’Amancio Ortega, Javier Gutiérrez no ho té del tot clar: "No sabria dir per què, tot i que potser finalment no va interessar fer visible una figura tan enigmàtica i poc coneguda, de la qual amb prou feines hi ha fotos. Algú devia dir que era millor deixar-ho estar i que conservés l’anonimat".
Una gran expectació ara truncada
La ficció, que narraria la història personal i professional del fundador d’Inditex, prometia ser una de les estrenes més importants dels últims temps al barrejar l’ascens empresarial amb moments íntims de la figura clau darrere de Zara. L’anunci va generar una gran expectació entre la indústria i el públic, especialment amb la possible participació de Javier Gutiérrez al paper protagonista.
No obstant això, fonts pròximes al projecte expliquen que Prime Video va decidir no continuar amb la producció després d’un llarg període de preproducció i negociacions, deixant l’equip creatiu sense respostes clares sobre els motius de la cancel·lació fins ara.
L’actor, guanyador de diversos premis per la seva trajectòria en cine i televisió, va compartir en el seu perfil que treballar en un paper així hauria sigut "un repte increïble", remarcant l’oportunitat única d’interpretar una de les figures empresarials més conegudes d’Espanya. Malgrat això, va assegurar que seguirà amb nous projectes i que aquest revés no eclipsarà el seu entusiasme per explicar històries potents.
Per ara, el projecte queda arxivat després d’anys d’especulacions i ni la plataforma ni els productors han avançat si existeixen la possibilitat de tornar a reprendre’l en el futur.
