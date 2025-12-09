Sèries i pel·lícules
Netflix duplica en una setmana el contingut doblat al català, de 80 a 160 títols
Entre els films que ofereixen aquesta opció hi ha 'El senyor dels anells' o 'Retorn al futur'
La plataforma de continguts audiovisuals en línia Netflix ha duplicat l'oferta doblada al català que ofereix als subscriptors la darrera setmana -de 80 a 160 títols- en virtut del conveni entre el Departament de Política Lingüística, 3Cat i les distribuïdores cinematogràfiques per facilitar que els doblatges elaborats per 3Cat arribin a les plataformes. Es tracta, segons el Govern, de "l'increment més important" des de la creació de la companyia nord-americana. S'afegeixen 68 doblatges de Warner Bros, 7 de Vértigo Films 5 d'Universal Pictures, 2 d'A Contracorriente i 1 d'Studio Canal, la majoria produïts per 3Cat. Hi ha títols com El senyor dels anells, El cavaller foscOcean's elevenDesafiament total o Retorn al futur.
Aquests títols se sumen als més de 80 títols doblats al català que Netflix ja oferia al seu catàleg, així com a la trentena de sèries i pel·lícules en versió original catalana com Casa en flames, CrimsPlats BrutsTeresina S.A.Les de l'hoquei o Benvinguts a la família. A més, la plataforma compta amb més de 300 títols subtitulats en català, basc i gallec.
El Departament de Política Lingüística treballa amb diverses distribuïdores i plataformes per incrementar l'oferta en llengua catalana. Des del 2023, s'han enviat més de 600 àudios de 3Cat a HBO Max, que inclouen prop de 150 pel·lícules i 500 capítols de sèrie. En el cas de Filmin, ofereix 110 doblatges de 3Cat. Entre els últims que la plataforma ha afegit hi ha El gran Lebowski, TwisterInstint bàsicThelma i Louise o La gran evasió.
- Les dones de Lladó confeccionen un arbre de Nadal amb 2.600 peces de ganxet
- Narcís Bardalet, forense: 'Les primeres a veure Dalí embalsamat van ser unes putes
- CCOO demana tancar el Gran Jonquera els dies 1 i 6 de gener
- Les dones de Lladó confeccionen un arbre de Nadal amb 2.600 peces de ganxet
- El Far d’Amazon (no d’Empordà)
- Anna Palou, nova directora mèdica de l’Hospital de Figueres
- Figueres implantarà una àrea verda d'aparcament al barri del Ral·li Sud
- Darnius recupera els 601 veïns després d’anys: “Ningú sap donar-ne cap raó”