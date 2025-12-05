Plataformes
Netflix compra HBO i Warner Bros per 72.000 milions de dòlars
L’empresa vermella confirma la compra en un comunicat enviat a tots els mitjans
Juan Manuel Freire
Netflix ha triomfat en la pugna per Warner Bros. i HBO, segons ha avançat el canal de notícies CNN. Aquest divendres al matí, Netflix ha anunciat que ha arribat a un acord amb Warner Bros. Discovery per comprar el llegendari estudi de cinema i televisió, així com actius com el servei de streaming HBO Max, per 72.000 milions de dòlars.
L’anunci ha sacsejat Hollywood i canvia completament el tauler del món del streaming i del cinema.
Netflix, el servei de streaming més gran del món amb més de 280 milions de subscriptors a escala global, feia dies que treballava en un préstec per obtenir desenes de milers de milions de dòlars i finançar la seva possible adquisició, segons diversos mitjans econòmics.
D’acord amb Bloomberg, el gegant del streaming es va unir a Paramount Skydance i Comcast en una segona ronda de subhasta durant el festiu d’Acció de Gràcies.
Warner Bros Discovery, empresa matriu d’HBO i CNN, es va posar oficialment a la venda a l’octubre després de rebre múltiples ofertes de compra no sol·licitades.
Un dels primers interessats a comprar Warner va ser Paramount, recentment adquirida per la família del fundador de la tecnològica Oracle, Larry Ellison, que és també un dels homes més rics del món.
El seu fill, David Ellison, productor de cinema i director executiu de Paramount, ha fet tres ofertes consecutives abans que el cap de Warner Bros Discovery, David Zaslav, anunciés el procés oficial de venda.
L’acord incrementarà considerablement les capacitats de producció de contingut de Netflix i li asseguraria actius premium com HBO i els estudis Warner Bros.
És probable que l’operació sigui vigilada molt de prop per les autoritats antimonopoli als Estats Units.
A Hollywood, diverses figures han manifestat la seva preferència perquè Warner no acabi en mans de Netflix. Els preocupa que la companyia de streaming pugui limitar els estrenes de les seves produccions cinematogràfiques.
El director de “Titanic”, James Cameron, va dir recentment al pòdcast The Town que una adquisició de Warner Bros per part de Netflix seria “un desastre”.
Comunicat de Netflix
“Aquesta adquisició uneix dues empreses pioneres de l’entreteniment, combinant la innovació, l’abast global i el servei de streaming de primer nivell de Netflix amb el llegat centenari de Warner Bros d’una narrativa de primer ordre”, ha explicat Netflix en un comunicat oficial on repassa les franquícies, sèries i pel·lícules “tan estimades com The Big Bang Theory, Els Soprano, Joc de Trons, El Mag d’Oz i l’Univers DC”, que a partir d’ara s’uniran al catàleg de Netflix, que ja inclou Wednesday, La Casa de Papel, Bridgerton, Adolescence i Extraction, “creant una oferta d’entreteniment extraordinària per al públic mundial”.
“La nostra missió sempre ha estat entretenir el món”, va declarar Ted Sarandos, codirector executiu de Netflix. “En combinar la increïble col·lecció de sèries i pel·lícules de Warner Bros —des de clàssics atemporals com Casablanca i Ciutadà Kane fins a clàssics moderns com Harry Potter i els seus amics— amb títols que defineixen la cultura com Stranger Things, Cazadores de Demonios K-Pop i El Joc del Calamar, podrem fer-ho encara millor” i “definir el pròxim segle de la narrativa”.
