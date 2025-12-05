Música
Israel participarà a Eurovisió 2026 i Espanya en quedaria fora
La votació ha estat secreta entre els països integrants de la Unió Europea de Radiodifusió
Alba Giraldo
Israel finalment sí que participarà a Eurovisió 2026, segons han decidit en una votació secreta els països integrants de la Unió Europea de Radiodifusió (UER), organitzadora del Festival d’Eurovisió, aquest dijous en una assemblea general. Les delegacions han votat l’aprovació de la nova regulació per garantir “la neutralitat i integritat” d’Eurovisió, proposada per la UER fa dues setmanes, i, per tant, no ha estat necessària una segona votació sobre la participació d’Israel en el certamen.
Amb 738 vots a favor, 264 en contra i 120 abstencions, els nous estatuts han estat aprovats, motiu pel qual no ha calgut votar sobre la presència d’Israel. En el cas d’Espanya, el president de RTVE, José Pablo López, va assegurar fa una setmana que la “posició de RTVE no s’ha vist alterada” respecte a la participació d’Israel i va declarar que les mesures adoptades eren “insuficients”.
El passat 16 de setembre, el Consell d’Administració de la cadena pública va aprovar la seva retirada del festival si es mantenia la participació d’Israel en la pròxima edició. Per tant, Espanya quedaria ara fora de l’edició vinent del certamen, encara que RTVE té fins al dia 10 per comunicar si participarà a Eurovisió.
Juntament amb Espanya —membre del grup dels cinc majors contribuents a la UER, conegut com a Big Five—, altres quatre països han condicionat la seva presència al certamen de l’any que ve a l’expulsió d’Israel: Irlanda (RTÉ), Eslovènia (RTVSLO), Islàndia (RÚV) i Països Baixos (AVROTROS), per considerar que està duent a terme un genocidi a Gaza i per haver-se saltat les normes del concurs de manera reiterada. En canvi, Alemanya s’ha posicionat a favor que Israel continuï participant a Eurovisió 2026. De fet, el canceller alemany, Friedrich Merz, considera que el seu país s’hauria de retirar de la pròxima edició si s’exclou Israel.
Nova normativa
Fa dues setmanes, la UER va donar a conèixer una sèrie de canvis en la normativa, aprovats pel Grup de Referència d’Eurovisió, que també han estat presentats a votació aquest dijous.
Entre les noves mesures proposades, la principal novetat és que el nombre màxim de vots del televot de pagament es reduirà de 20 a 10. L’organització d’Eurovisió també ampliarà els sistemes de seguretat i “prevenció d’activitats de votació sospitoses o coordinades” per detectar “patrons fraudulents”. A més, es recuperarà el vot del jurat professional durant les semifinals i s’incrementarà el nombre de jurats per país, de cinc a set persones.
“Hem escoltat i hem actuat”, va declarar llavors el director del festival, Martin Green, que defensa que “la neutralitat i integritat” d’Eurovisió són de “suma importància” per a la UER, els seus membres i tot el seu públic.
La posició d’Espanya
En aquest sentit, el president de RTVE, José Pablo López, va assegurar que la presència d’Israel en el certamen era “insostenible” pel “genocidi a Gaza”. “Els drets humans no són un concurs i això ho hem de tenir en compte”, va manifestar. En segon lloc, segons López, Israel ha incomplert de manera “sistemàtica” les normes del propi certamen. “Ha intentat influir en el resultat, almenys en els dos últims anys, i no ha estat sancionat”, va afirmar.
López també va expressar que les noves “mesures són un avenç, però no són suficients” i, sobretot, “no sancionen l’actuació d’Israel durant aquest temps”. “Calen més mesures i aquest serà el plantejament que portarem a la pròxima Assemblea General, que se celebrarà els dies 4 i 5”, va concloure.
