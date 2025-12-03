Sèrie
Els creadors d''Aquí no hay quien viva' demanden Atresmedia per explotació excessiva i indeguda de la sèrie
Els guionistes han aconseguit que un jutjat admeti diligències preliminars per exigir al grup detalls de totes les vies d’explotació de la ficció des de 2003
Els guionistes responsables de la històrica sèrie Aquí no hay quien viva han iniciat un procés judicial contra Atresmedia en considerar que el grup ha explotat la ficció “de manera indeguda, no consentida i excessiva” més enllà del que s’havia pactat als contractes originals signats amb la productora Miramón Mendi, extingida el 2009, tal com revela Dircomfidencial. Els germans Alberto i Laura Caballero, juntament amb Iñaki Ariztimuño, han sol·licitat aclariments sobre l’ús comercial de l’obra durant les dues darreres dècades, un requeriment que ara ha estat admès pel Jutjat Mercantil núm. 18 de Madrid.
L’acte autoritza la pràctica de diligències preliminars a instàncies dels tres guionistes, que reclamen a Atresmedia un desglossament complet de totes les formes d’explotació de la sèrie des del seu estrena el 2003 fins avui. Entre la documentació sol·licitada hi figuren les vies comercials utilitzades, els ingressos generats, qualsevol remuneració derivada de la seva explotació i la identitat de tercers als quals s’hagin cedit drets. El jutjat ja havia acceptat aquesta petició l’estiu passat, tot i que el grup audiovisual s’hi va oposar aleshores.
Atresmedia sosté que els sol·licitants no tenen interès legítim, ja que es tracta d’una obra col·lectiva els drets d’explotació de la qual serien íntegrament seus. El grup defensa, a més, que la cessió acordada amb Miramón Mendi no era limitada i que l’obligació d’informació prevista a la normativa recent no és aplicable en aquest cas. En la seva oposició, al·lega prescripció, manca de justa causa i considera la sol·licitud “excessiva i desproporcionada”, fins al punt de demanar que s’elevés la fiança a més de 290.000 euros.
Els guionistes, per la seva banda, insisteixen que la llei obliga els actuals titulars dels drets a proporcionar informació anual detallada sobre l’explotació de l’obra. Afegeixen que la documentació lliurada pel grup és incompleta i que qüestions com la prescripció o l’abast real de la cessió s’hauran de resoldre en un procediment posterior. A més, subratllen que, quan es van signar els contractes originals, no existien modalitats avui fonamentals, com ara la distribució en plataformes de streaming, motiu pel qual consideren necessari revisar el marc legal d’explotació.
