Buenafuente anuncia una aturada laboral “per prescripció mèdica” després d’anunciar que presentarà les Campanades de TVE

Andreu Buenafuente i Sílvia Abril, que presentaran les Campanades 2026 a RTVE.

Andreu Buenafuente i Sílvia Abril, que presentaran les Campanades 2026 a RTVE. / RTVE

Europa Press

El presentador i còmic Andreu Buenafuente s’ha vist "obligat a fer una aturada temporal a la seva agenda professional per descansar i recuperar-se" per motius d'"excés de càrrega laboral" i per "prescripció mèdica". Així ho ha anunciat aquest divendres la Direcció de Comunicació i Participació de RTVE en un comentari publicat a X.

"He de parar una mica per recuperar-me i tornar amb l’energia que es mereix tot el que faig. Gràcies per la comprensió, el suport i el carinyo", explica el mateix Andreu Buenafuente en un comunicat difós per RTVE a les xarxes socials.

L’anunci arriba dies després de conèixer-se que el presentador de Futuro Imperfecto a La 1 era l’elegit per la Corporació per presentar les Campanades de final d’any, junt amb la seva parella, l’actriu i humorista Sílvia Abril.

Fonts de RTVE consultades per Europa Press, han confirmat que Andreu Buenafuente conduirà el programa el 31 de desembre.

