Entrevista als EUA
Rosalía visita el xou de Jimmy Fallon i revela com va ser la composició de 'Lux' en tots els seus idiomes
L'artista continua la seva gira mediàtica internacional i detalla a la televisió nord-americana el complex procés creatiu al darrere del seu nou àlbum
Carlos Merenciano
Rosalía continua expandint el seu impacte internacional després d’arrasar a RTVE amb la seva visita de rècord a La Revuelta. La cantant catalana va viatjar aquest cap de setmana als Estats Units per asseure’s a The Tonight Show with Jimmy Fallon, on va desgranar el procés creatiu de Lux, el seu àlbum més ambiciós. La presència de l’artista va aixecar una gran expectació a NBC, cadena que va aprofitar la visita per dedicar-li un dels moments més destacats del programa.
Durant l’entrevista, Rosalía va explicar com va afrontar la composició del disc després de l’èxit mundial de Motomami. Va explicar que feia anys que volia crear un projecte influït per la música clàssica: "Mai havia fet un àlbum inspirat en la música clàssica i volia que fos així. M’ha costat tres anys". També va repassar la seva formació musical i va confessar que, tot i que el seu principal instrument és la veu, va començar a tocar la guitarra i el piano sent molt jove.
Un dels moments més comentats de la nit va arribar quan l’artista va ensenyar a Fallon exercicis de tècnica vocal per interpretar La Perla. El presentador va intentar seguir totes les seves indicacions i fins i tot es va atrevir a cantar alguns versos. Rosalía també va mostrar la seva faceta més divertida posant a prova el presentador amb expressions en espanyol com "tienes la peluca del revés" o "te quiero comer la boca", dites en diferents tons perquè endevinés la seva intenció.
La part més reveladora va arribar quan va parlar del procés d’escriptura de Lux en 13 idiomes. Rosalía va explicar que el seu punt de partida va ser la lectura d’hagiografies: "Vaig estar aprenent sobre diferents sants de tot el món. I llegia, llegia i llegia moltíssimes hagiografies". D’allà va sorgir una metodologia pròpia: va col·locar un mapa a la paret i escollia cada idioma en funció del personatge o referència històrica. "Si volia escriure una cançó sobre Joana d’Arc, la volia escriure en francès", va detallar. Per a cada tema escrivia "unes vint estrofes", que enviava a un traductor professional. Després gravava, ajustava i recorria a parlants natius per perfeccionar la pronunciació.
La cantant també va esmentar la seva participació en la nova temporada d’Euphoria, admetent el repte que va suposar combinar el rodatge amb la creació del disc: "Vaig haver de partir-me el cap en dos per mirar d’estar en les dues coses. Va ser un gran desafiament, però vaig poder fer-ho". Entre ensenyar a picar de mans, bromes en espanyol i confidències creatives, Rosalía va firmar una de les seves entrevistes més completes a la televisió nord-americana.
- Quatre anys buscant un diagnòstic en salut mental: el calvari d’una jove de l’Empordà per ser escoltada
- “El TDAH no és qüestió de voluntat ni d’educació, sinó de com funciona el cervell”
- Josep Maria Martorell, propietari de Quermançó: “En una empresa, l’amo té el risc, l’èxit és de l’equip”
- “Una decisió equivocada em va portar el millor de la vida, la meva filla”
- L’or blanc de la Mar d’Amunt: la sal salvatge de l’Empordà que només es forma entre les roques
- Max Rutgers, mestre artesà de la fusta: “Un bon artesà treballa amb el cor”
- El Camí Natural de la Muga continua guanyant adeptes en l'any de l'estrena del segell 'Senders Blaus'
- Peralada mira el seu passat per passar el testimoni a les noves generacions