VÍDEO | Així és l’emotiu anunci de torrons Suchard per aquest Nadal 2025

La cantant Mafalda Cardenal interpreta la cançó principal de l'spot

Frame de l'anunci.

Frame de l'anunci.

Cristina Sebastián

La marca de torrons Suchard se suma als anuncis nadalencs amb un spot on reivindica el valor d'allò que és tradicional a través de l’animació stop-motion.

L’anunci, titulat Son todas Navidades, mostra les diferents maneres de viure el Nadal que hi ha a Espanya.

Stop motion

Suchard ha decidit deixar enrere l’animació digital i tornar a la tècnica d’animació stop motion, que ja havia utilitzat en anys anteriors. Aquesta tècnica consisteix a crear una sensació de moviment mitjançant una sèrie d’imatges successives d’objectes estàtics.

El relat animat mostra com cada família viu el Nadal d’una manera diferent: tornant a casa per les festes, sopant en família o viatjant amb amics.

La intenció de la campanya publicitària és mostrar que, tot i que hi ha moltes maneres de viure el Nadal, en totes es manté la mateixa emoció i es viuen amb els torrons i dolços de la xocolatera.

A més, l'spot també mostra diferents tradicions, com l’encesa dels llums de Nadal als carrers o les campanades de la Porta del Sol.

Connectar amb les noves generacions

La marca pretén amb aquest anunci apropar-se també a les noves generacions. Per això, han escollit Mafalda Cardenal, una jove cantant alacantina, per interpretar la cançó principal de l'spot

Cardenal porta el fil conductor de l’anunci cantant al piano, envoltada dels seus familiars, una nova versió del jingle original de Suchard.

