Televisió
Pedro Piqueras i José Ribagorda confessen el gran disgust que tenien amb Sálvame: “Eren completament ridículs”
El veterà periodista repassa a 'En Primicia' els seus 17 anys al capdavant dels 'Informativos Telecinco' i els moments més tensos de la seva trajectòria a Mediaset
Pedro Piqueras ha tornat a la televisió pública per mirar enrere. El que va ser rostre de referència dels 'Informativos Telecinco 'durant gairebé dues dècades ha concedit una entrevista al programa 'En Primicia', presentat per Lara Siscar a La 2, on ha repassat els moments clau de la seva carrera i ha recordat els difícils inicis que va viure després de fitxar per Mediaset l’any 2006.
El periodista va reconèixer que la seva arribada al grup no va ser gens fàcil: “Al principi les dades no acompanyaven”, va explicar. Tant és així que el mateix Paolo Vasile, aleshores conseller delegat de Mediaset, li va expressar la seva preocupació: “Em va dir que aquesta casa havia apostat molt per mi i que no veien resultats. Vaig pensar: ‘Poc durarem’”, va relatar entre rialles. Tot i això, al cap d’un any els informatius van aconseguir remuntar, en part gràcies a l’impuls del concurs Pasapalabra com a programa previ.
Durant l’entrevista també hi va haver espai per parlar dels tensos enllaços entre 'Sálvame i l’informatiu', una de les situacions més comentades d’aquella etapa. “Els passos eren completament ridículs, una cosa que ningú no entenia ni tenia sentit ni gràcia”, va recordar José Ribagorda, company de Piqueras, que també va participar al programa.
Piqueras va relatar que el seu major enuig va arribar en plena pandèmia de la COVID-19: “Em vaig enfadar perquè no paraven de ballar. Jo havia d’obrir l’informatiu amb gairebé mil morts a Espanya i ells seguien fent acudits”, va explicar. El periodista va confessar que, tot i intentar mantenir la compostura, aquell dia no va poder dissimular el seu malestar. “Soc una persona molt educada, i l’únic que li vaig dir a Paolo va ser: ‘El que vaig veure ahir a la nit no em va agradar’. Em va respondre: ‘No et preocupis, ho solucionarem’. Així és com s’arreglen les coses”, va concloure.
- El celler Masia Serra de Cantallops anuncia la seva sortida de la DO Empordà
- Tanquen el pas del Rec Susanna de Figueres per acumulació d’aigua
- Desallotgen en un sol dia dos immobles ocupats a Figueres
- Històries humanes rere el foc del Bulevard 32 de Figueres: 'Se'm van cremar els somnis, va ser desolador
- Alumnes de Figueres creen una web per difondre un projecte de recerca amb una universitat dels EUA
- Neixen tres cries de llop entre l'Empordà i la Garrotxa: és la primera reproducció a Catalunya gairebé 100 anys després
- Les famílies dels alumnes de l'escola de Palau de Santa Eulàlia denuncien el tancament 'injustificat' del centre
- Alerta per fortes pluges a l'Alt aquest dijous: poden caure fins a 40 l/m² en 30 minuts