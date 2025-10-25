Televisió
El cantant empordanès Cesc Sansalvadó participarà en la segona edició del concurs 'Zenit' de TV3
El xou escollirà "l'artista català més intergeneracional"
El programa, presentat per Miki Núñez, arriba a les pantalles el 7 de novembre
"Un gran espectacle en directe on 12 cantants professionals trien i interpreten èxits musicals per seduir totes les generacions i convertir-se en l'artista més intergeneracional". Aquesta és la premissa de la qual parteix el concurs de TV3 Zenit, un xou musical que arriba a les pantalles el divendres 7 de novembre i que tindrà representació altempordanesa. I és que a la llista de concursants d'aquesta segona edició del programa hi apareix el nom de Cesc Sansalvadó. L'artista va neixer el 17 de febrer de 1995 i ha crescut entre Barcelona i l'Armentera. Als 23 anys va deixar la docència a l'escola El Cor de Maria de Figueres per dedicar-se a la música. El 2018 va guanyar una gran popularitat després de la seva participació en Factor X. I en el xou prendrà part de la competició en la categoria "generació Y".
En aquest sentit, a Zenit els artistes participants —i també el públic— es dividirà en quatre grups que representen cada generació: els centennials (Z, menys de 27 anys), els millennials (Y, 28-43 anys), la generació X (44-59 anys) i els boomers (B, més de 60).
Els participants
Cal destacar que la llista de concursants està farcida de figures destacades del món de la música. D'una banda, Lucrecia, Cris Juanico i Agustín Ramírez són els artistes que participaran en la categoria "generació boomer". D'altra banda, els concursants de la "generació X" seran els artistes Txell Sust, Sicus Carbonell, Roser. Així mateix, Cesc Sansalvadó, Diana Roig i Ramon Mirabet representent la "generació Y". I, finalment, els protagonistes de la "generació Z" seran Carla Frigo, Jim i Alfred Garcia . Tots ells prendran part d'un xou musical on l'humor, l'entreteniment i l'espectacularitat seran protagonistes.
Val a dir que els espectadors tindran un paper protagonista en aquest concurs, ja que, tant des del plató com des de casa, ells seran els encarregats de triar l'artista "amb millor estratègia per seduir totes les generacions". El públic del plató estarà format per 100 persones, 25 de cada grup generacional.
- Mor als 52 anys l'aventurer i fotògraf figuerenc John Laboria
- Enterren a Figueres l'home trobat mort al pantà de Darnius-Boadella en espera de poder-lo identificar
- Com era Figueres fa 150 anys? Un vídeo creat amb IA dona vida a imatges històriques
- Recepta per fer panellets a casa fàcilment amb nens
- Agnès Lladó: “No se m’ha convidat a cap executiva local d’ERC a Figueres”
- Pere Borràs dimiteix d'alcalde de Pont de Molins
- Agnès Lladó: “Durant massa temps, entre tots, hem maltractat la marca ‘Figueres’”
- ERC "tira" Figueres i Girona