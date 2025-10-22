Sèrie d’humor
3Cat recupera l’esperit de 'Plats bruts' a 'La casa nostra'
La sitcom creada per Dani de la Orden, Eduard Sola Oriol Pérez i Dani Amor, que s’ha gravat amb públic en plató, s’estrena aquest dimecres a la plataforma de TV3
Marisa de Dios
La sitcom ha donat moltes alegries a TV3 al llarg de la seva història. Títols com Jet lag, Lo Cartanyà, 13 anys i un dia i, sobretot, Plats bruts, en són bons exemples, tot i que feia més de 15 anys que la cadena no apostava per aquest gènere. Avui el torna a recuperar amb La casa nostra, comèdia creada per Dani de la Orden, Eduard Sola (artífexs de Casa en flames), Oriol Pérez i Dani Amor. La sèrie, que es riu de la convivència familiar i amb amics, s’estrena a la plataforma 3Cat, tot i que avui TV3 ofereix un making of de la ficció (a les 22.05 hores).
"La sèrie neix de no aguantar els pares quan vius amb ells i se separen, d’intentar explicar què implica fer-se més gran a partir dels 30 i sentir que encara no pots estar creixent", explica De la Orden, que exerceix també com a director (juntament amb Pérez) dels 14 capítols d’uns 25 minuts d’aquesta primera temporada, rodada amb públic al plató, i que pròximament es veurà a TV3.
Influències
El projecte es va començar a forjar fa temps. "Quan el vam recuperar va ser interessant veure que estàvem igual en el tema de l’habitatge, o fins i tot pitjor, i que la discussió entre generacions continua sent eterna", afirma Sola, guanyador del Goya i el Gaudí al millor guió per Casa en flames.
Els creadors de la sèrie reconeixen les influències. "Tots tenim un màster en The Big Bang theory, Friends, Plats bruts, i sempre tenim aquest monstre al darrere de pensar que no hi arribarem. Però això també ens anima. Crec que la proposta és molt honesta, que és fer això amb els que ens vam criar davant del sofà", diu De la Orden. "Les sitcoms clàssiques sempre tenen un episodi especial una mica més emocional. I aquí el que hem intentat és que els finals de tots els capítols apel·lin a aquesta emoció", avança Sola.
La idea "neix de no aguantar els pares quan vius amb ells i se separen"
Ells juguen amb sis protagonistes vehiculats a partir d’un personatge principal, el Miqui, interpretat per Marc Rius. "És un periodista a qui la seva xicota deixa a l’inici de la sèrie. Viu amb el seu millor amic al pis dels seus pares, però aquests hi tornen", avança l’actor.
La seva mare, a qui dona vida l’actriu Llum Barrera, "és una dona molt particular que, després de separar-se, ha descobert que el seu objectiu és fer una mica el que li doni la gana". El seu pare, en canvi, "és un advocat que es guanya molt bé la vida i que té unes idees una mica conservadores", el defineix l’actor Albert Ribalta. Al pis també conviu l’amic del Miqui, l’Eric (Adrian Grösser), "un noi sense gaires llums que té moltes idees que pretenen ser revolucionàries", avança.
Després hi ha la Berta (Paula Malia), "la veïna del davant, una noia superdotada però que socialment és un zero a l’esquerra"; la Candela (Betsy Túrnez), "la propietària del bar que exerceix una mica de psicòloga i confident de tots", i la Ruth (Núria Casas), l’ex-xicota del protagonista, "una tia una mica manipuladora i controladora".
