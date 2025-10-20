Música
La Oreja de Van Gogh ha d’endarrerir la venda d’entrades de la seva gira 2026 amb Amaia Montero i llança un comunicat explicant-ne el motiu
La banda atribueix l’ajornament a una incidència global a Amazon Web Services (AWS) que també ha afectat Ticketmaster, i agraeix la paciència dels seus seguidors
Carlos Merenciano
La gira anunciada per La Oreja de Van Gogh per al 2026 amb Amaia Montero al capdavant ha hagut d’afrontar un inesperat contratemps: la venda d’entrades, que estava programada per arrencar a les dotze del migdia d’aquest dilluns, ha sigut endarrerida fins a les quatre de la tarda, segons ha explicat la mateixa banda en un comunicat oficial. L’ajornament coincideix amb una caiguda massiva de serveis a la plataforma d’Amazon Web Services (AWS), que ha provocat una interrupció global de múltiples sistemes.
En el comunicat, el grup afirma que «a causa d’un problema massiu d’Amazon Web Services (AWS), ens veiem obligats a ajornar l’inici de la venda d’entrades… fins a les 16.00 hores d’avui. Aquest incident ha afectat l’operativa habitual del sistema així com altres sistemes a escala nacional i internacional, i impedeix garantir una experiència de compra estable i segura per a tots els usuaris. Volem agrair la comprensió i paciència de tots els seguidors, i lamentem les molèsties que aquest imprevist pugui causar. A les 16.00 hores esperem que es pugui reprendre el procés de venda amb total normalitat».
Fonts del sector confirmen també que el problema ha arribat a la plataforma de vendes Ticketmaster, que va admetre una incidència global just minuts abans de l’arrencada prevista de la venda. El compte oficial de la plataforma va esborrar el missatge d’alerta poc després, tot i que diversos mitjans van recopilar dades que confirmen l’afectació.
La gira de la banda –que ja havia despertat gran expectativa després de l’anunci de la tornada d’Amaia Montero i la sortida temporal del guitarrista fundacional Pablo Benegas– havia d’iniciar el procés de venda aquest dilluns amb preus que oscil·laven entre els 45 i els 72 euros, a més de paquets vip de fins a 290 euros, segons revela El País.
Malgrat el contratemps tècnic, la banda ha reiterat el seu compromís amb els fans i demana que «es mantingui la tranquil·litat» abans de procedir amb l’adquisició de localitats. En pròximes hores corroboraran si tot el sistema està operatiu i asseguraran que la jornada de venda es desenvolupi sense nous incidents.
