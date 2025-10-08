TV
Noves cares i nova etapa per a La 2 Cat
TVE reformula, a partir del dia 13, La 2 a Catalunya, que tindrà entre el 65% i el 70% de la seva programació en català, el doble que fins ara
Cristina Villanueva, Jordi Basté, Candela Peña i Nina seran alguns dels rostres que configuraran la graella
Marisa de Dios
TVE reformula, a partir de dilluns vinent, 13 d’octubre, La 2 a Catalunya, que inicia una nova etapa amb una programació majoritàriament en català. Cristina Villanueva, Jordi Basté, Gemma Nierga, Candela Peña, Nina, Danae Boronat, les Mamarazzis (Laura Fa i Lorena Vázquez) i Jacob Petrus seran algunes de les cares que configuraran la nova graella de La 2 Catalunya o, abreujadament, La 2 Cat, el nom definitiu del canal, que té com a lema: La que parla com tu.
La cadena preveu emetre entre un 65% i un 70% de la seva programació en català i duplicar així el percentatge actual d’emissió en aquesta llengua, tal com va anunciar ahir el seu director, Oriol Nolis. D’aquesta manera, el canal deixarà de ser una emissora majoritàriament en castellà amb desconnexions puntuals.
La 2 Cat apostarà per franges en directe cada matí i tarda, juntament amb nous formats, reforçant el compromís d’RTVE amb la cultura, la llengua i la ciutadania. “Hem vingut a sumar a l’oferta en català i a ser un mirall de la Catalunya diversa i plural”, va dir Nolis durant la presentació.
Al matí, s’apostarà pel directe, de les 8.00 a les 15.00 hores, amb espais com Cafè d’idees, de Gemma Nierga, que es manté, i amb noves propostes: El segon cafè, magazín diari de tall social que presentarà la periodista Cristina Villanueva (de 10.35 a 13.00 hores, a partir del 27 d’octubre); L’altaveu al pati, tertúlia política a càrrec de Marco Chiazza (a les 13.00 hores); i De cara a barraca, el nou programa d’esports amb Marc Martín (a les 14.20 hores), a més de l’Informatiu(a les 13.55 hores).
Futbol en català
També hi haurà retransmissions de futbol en català. La primera serà el 14 d’octubre, amb el partit Espanya–Bulgària, classificatori per al Mundial de Futbol. “Feia 27 anys que no hi havia una retransmissió de la selecció en català”, va destacar Nolis.
Entre les novetats, hi ha un programa de les Mamarazzis sobre crònica rosa, Mamarazzis Pop&Cor, amb Laura Fa i Lorena Vázquez (els dimecres a les 22.00 hores), i un altre amb l’actriu Candela Peña, Una tarda amb... (els dimecres a les 23.00 hores), amb entrevistes poc convencionals i la col·laboració de Bob Pop. La còmica Judit Martín recorrerà indrets insòlits de la Catalunya d’extraradi a Tot això eren camps, i Nina repassarà la vida dels seus convidats a través de deu cançons que els han marcat a Gran Torino.
Temps enrere, un programa de producció pròpia presentat per Montse Soto, posarà en valor la producció audiovisual en català de TVE de dècades passades. Jordi Basté conduirà Pla seqüència, amb entrevistes sense filtres ni muntatges. També hi haurà L’any que vas néixer, de la productora Minoria Absoluta (Polònia, Està passant), amb Xavier Bundó(els dimarts a les 22.00 hores), on es reviurà la infància de dues figures reconegudes a partir d’entrevistes i imatges sorprenents del NO-DO.
A les 19.50 hores, el xef Bosquet proposarà menús saludables a partir d’ingredients de temporada i de proximitat a Cuina brutal; Patrick Urbano presentarà I tu, què faries?, un espai de reflexió i pensament crític; Nerea Sanfe conduirà el concurs Fes-me viral; i l’actor Peter Vives s’encarregarà d’un concurs de tarda. Pròximament, s’hi sumarà Gent amb talent, una sèrie de converses entre personalitats reconegudes per la Fundació Princesa de Girona.
Continuaran espais com el magazín de tarda de Danae Boronat, L’altaveu; La recepta perduda, amb Sílvia Abril (els diumenges a les 19.30 hores); Aquí parlem, amb Lluís Falgàs; Punts de vista, amb Tània Sàrrias; Calidoscopi; Noms propis, amb Anna Cler; i Va de verd, amb Maria Gómez (els diumenges a les 19.00 hores), entre d’altres. A més, hi haurà una versió en català de l’exitós Aquí la tierra de La 1, amb el seu presentador habitual, el geògraf especialitzat en climatologia Jacob Petrus (de dilluns a divendres, a La 2 Cat, a les 19.30 hores).
Subscriu-te per seguir llegint
- Els instituts de Figueres, desbordats per l’arribada massiva d’alumnes: “La gestió és inassumible”
- “Sense tu, l’institut ja no és el mateix”: el comiat forçat d’una integradora social al Cendrassos de Figueres
- Confirmat un segon cas de dermatosi nodular en una segona granja
- Detenen quatre dones per robar embotits d'un supermercat de Santa Llogaia d'Àlguema i empentar la treballadora
- Mónica Naranjo: “Tornaria a recórrer totes les discoteques de la Costa Brava”
- L'Alt Empordà es vol convertir en referent del turisme de salut
- Els pagesos temen que aniran sortint 'molts casos' de Dermatosi Nodular a l'Empordà
- Una nova aventura dels Scooteristes Catalans voltant per la falda del Pirineu