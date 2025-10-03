Polèmica
TV3 endarrereix l’emissió de 'Bestial', el programa de Bibiana Ballbè, després de la pluja de crítiques
L’audiència no va acompanyar el xou el dia de la seva estrena a TV3
Marisa de Dios
Diumenge passat, TV3 va estrenar una de les seves apostes de la temporada, Bestial, un programa en què Bibiana Ballbè entrevistava personatges a la sala barcelonina La Paloma. No obstant això, el xou va rebre una pluja de crítiques el seu primer dia d’emissió. Per aquest diumenge 5 d’octubre, el programa patirà un canvi en el seu horari d’emissió i no s’oferirà a les 22.05 hores, sinó que es retardarà fins a les 23.15 hores, després de la minisèrie britànica Els assassinats de Steelport.
Des de 3Cat asseguren a El Periódico (del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ) que aquest canvi ja "estava previst" anteriorment i que, de fet, la franja de prime time de TV3 dels diumenges "sempre ha sigut per al programa 30 minuts". Com el veterà espai de documentals encara no ha estrenat la seva nova temporada, ja que ho farà en pròximes setmanes, aquest diumenge el seu lloc l’ocupa la minisèrie britànica.
"Les programacions són mutables i poden canviar per molts temes", afegeixen des de 3Cat, que recorden que ja va passar una cosa semblant amb la sèrie Jo mai mai, que es va estrenar a TV3 i després va passar a la plataforma de la cadena.
No obstant això, en les previsions de programació enviades als mitjans el 25 de setembre passat (tres dies abans de l’estrena de Bestial), el programa de Bibiana Ballbè encara apareixia a les 22.05 hores i just després, a les 23.45, estava programada Els assassinats de Steelport.
Les paraules de Rosa Romà
Les cadenes solen realitzar aquest tipus de canvis d’última hora a la seva graella, però fins i tot Rosa Romà, presidenta de 3Cat , ha reconegut l’estrena fallida de Bestial. Ho va fer dimecres passat, en una entrevista amb Ricard Ustrell a El matí de Catalunya Ràdio. "Amb els continguts audiovisuals, de vegades encertem i altres vegades no", va comentar la directiva.
Tampoc l’audiència va acompanyar l’estrena. El xou de Ballbè partia del 30,5% de quota de pantalla i 593.000 espectadors de mitjana que havia aconseguit just abans el Piromusical de la Mercè.
L’inici de Bestial encara va congregar alguns d’aquests espectadors que van seguir l’espectacle musical, mantenint un 26,7% d’audiència. No obstant això, a poc a poc es va anar desinflant. Deu minuts més tard ja havia caigut al 15,8% i, passats deu minuts més, es va quedar amb un 10,6%.
3,9% de quota final
En acabar el programa només hi havia un 3,9% d’audiència i una mitjana de 44.000 espectadors. El programa finalment va anotar un 9,9% de quota de pantalla de mitjana i 132.000 espectadors.
Les crítiques també van ser múltiples a les xarxes, on l’audiència va lamentar el deteriorament en els formats i les apostes de la televisió pública. Fins i tot noms reconeguts de la cadena, com Salvador Alsius i Pol Izquierdo, van lamentar la poca qualitat del nou xou.
