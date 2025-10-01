Televisió
Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem amb els continguts audiovisuals i altres vegades, no»
La presidenta de 3Cat s’ha pronunciat sobre les crítiques i la conversa que s’ha generat a les xarxes socials aquests dies
Alba Giraldo
El ‘talk show’ ‘Bestial’ estrenat diumenge passat a TV3, presentat per Bibiana Ballbè, envoltat de polèmica. Des que va arribar a la programació setmanal, el format de 3Cat ha rebut moltes crítiques a través de les xarxes socials. Hi ha qui parla del deteriorament en els formats i les apostes de la televisió pública, d’altres critiquen directament la presentadora escollida per al format i, finalment, hi ha qui lamenta el poc ús, i en ocasions erroni, de la llengua catalana.
Aquest dimecres, Rosa Romà, presidenta de 3Cat, ha anat a ‘El matí de Catalunya Ràdio’, presentat per Ricard Ustrell, i s’ha pronunciat sobre les crítiques i la conversa que s’ha generat a les xarxes socials aquests dies. «No he vist l’estrena de ‘Bestial’, però sí que conec tota la polèmica que ha produït», ha assegurat Romà.
La presidenta ha confirmat que el programa neix d’una aportació de capital del Departament de Cultura del Govern a la CCMA per produir continguts audiovisuals amb l’objectiu de promoure la cultura i el català. En concret, la Generalitat va aprovar destinar sis milions d’euros per a projectes audiovisuals entre el 2025 i el 2028. Dins d’aquesta convocatòria també va ser elegit el programa ‘Fanzone’, de Gerard Romero, i la segona temporada de ‘Club Tàndem’, de Juliana Canet i Marina Porras.
"Les aportacions de Cultura ens permeten fer nous continguts i l’equip de TV3 que escull aquest contingut és el mateix que, a través d’aquestes ofertes, han escollit ‘Tor’, ‘Cita Bestial’ i ‘Eufòria’", ha aclarit Romà, citant altres exemples que sí que han tingut èxit a la cadena.
La publicista ha expressat que, amb els continguts audiovisuals que trien, de vegades encertar el que vol l’audiència i altres vegades, no, «però no hi pot haver dubtes que és un equip directiu que té molt encert amb els continguts que han escollit», ha expressat.
