Polèmica
El comitè d'empresa de TV3 denuncia "censura" per un documental de 'Sense ficció'
El reportatge, titulat Alerta inundable, alertava sobre el risc d’inundació per desbordament de rius i rieres a Catalunya
Marisa de Dios
Després de la pluja de crítiques a una de les seves apostes de la temporada, Bestial, TV3 s’ha vist immersa en una nova polèmica per culpa del retard en l’emissió d’un documental. El comitè d’empresa de la cadena ha llançat un dur comunicat en què denuncia la "censura" soferta per un reportatge del programa Sense ficció i "la greu ingerència de la direcció de la CCMA" en el procés de producció i emissió d’aquest treball. Amb aquest escrit, s’adhereixen al comunicat "Censures disfressades", que firma l’equip del programa ‘Sense ficció’, i també al que havia fet el Consell Professional d’Informatius.
El treball, titulat Alerta inundable, alertava sobre el risc d’inundació per desbordament de rius i rieres en diferents punts de Catalunya, i incloïa declaracions d’extreballadors de l’Agència Catalana de l’Aigua sobre les suposades pressions que van patir per part de l’empresa per aprovar informes favorables en projectes en zones inundables.
"Una pressió intolerable"
En el text, el comitè explica que TV3 "ha posposat l’emissió" del documental "amb l’excusa de continuar investigant", però "sense aclarir la línia d’aquesta nova investigació". I incideix que aquest retard en l’emissió es produeix després que la direcció de la cadena sol·licités "explícitament" a l’equip que eliminés del reportatge la part on "els alertadors feien la seva denúncia, fet que suposa una censura encoberta i una vulneració flagrant dels principis de transparència i de servei públic".
"Considerem que s’ha exercit una pressió intolerable sobre l’equip del documental, qüestionant-ne la professionalitat i exigint modificacions que atempten contra la llibertat d’informació i el rigor periodístic", recalquen.
La versió de TV3
Fonts de TV3, no obstant, asseguren que aquesta censura "és absolutament falsa". "El que ha fet la direcció d’informatius és instar l’equip de ‘Sense ficció’ a continuar treballant i aprofundint en aquest documental, en els testimonis i en la recopilació de les denúncies, per tenir totes les garanties d’un document periodístic». «La majoria de reportatges passen per aquest procés", insisteixen.
El comunicat del comitè professional, per la seva banda, es queixa de les "pressions" rebudes pels responsables del documental "exigint que es revelessin dades" que atemptaven contra "la protecció de les fonts periodístiques" i "el secret professional".
"Recordem que l’ús de fonts anònimes està regulat i acceptat per la professió, i que la seva protecció és un dret fonamental reconegut per la legislació vigent", remarquen des del comitè d’empresa de TV3.
