Televisió
Polèmica a 'First Dates' per l'exigència d'un solter a la seva cita: "Si ens casem, t'has de convertir a l'islam i vestir-te més tapada"
La noia va dir que "ho acceptaria", però només "en un futur i si ens enamorem"
First Dates és un programa que sempre genera debat. I és que són tants els personatges que transiten pel restaurant del xou de cites de la Cuatro que sempre en trobem de singulars, com el gerent empordanès que va admetre que no s'ha llegit mai un llibre. Però un dels darrers, en Hamza (21 anys), ha aconseguit despertar una gran polèmica, sobretot a les xarxes socials.
Aquest jove, molt popular a les xarxes socials per vídeos de música i humor, es presentava assegurant: "Em demanen fotos pel carrer". El seu impacte com a influencer ja era conegut per la seva cita, la Gisela (19 anys), que es va quedar sorpresa en trobar-lo. "Quan vaig veure els vídeos a TikTok vaig pensar, 'quin noi més guapo'. Jo no esperava que em tocaria sopar amb ell aquí", reconeixia la jove de Badajoz, que buscava un noi "malandro", d’aquells "dolents però bons".
Entre la química i els xocs culturals
En Hamza jugava amb avantatge, perquè a la Gisela ja li agradava abans de conèixer-lo. Però ell també la va trobar atractiva i del seu gust. A taula, tots dos van intercanviar confidències: ell va explicar que a més de les xarxes també estudia; ella que treballa en un bar de paninis i que va deixar l’ESO perquè "no valc per estudiar", tot i que vol treure’s el títol més endavant.
El moment còmic va arribar quan la noia no va saber ubicar Almeria al mapa. "Com no saps on és Almeria? Andalusia, xacho!", va reaccionar ell, incrèdul, i fins i tot li va retreure amb humor que tenia "el mapa una mica perdut".
Les condicions del Hamza
La conversa va derivar cap al terreny més delicat quan la Gisela va voler saber què buscava ell en una parella. "Soc musulmà, marroquí. Em casaré amb una musulmana", va dir ell amb rotunditat. A la decisió final, en Hamza va anar més enllà i li va posar tres condicions: "Si ens casem, t’has de convertir a l’islam, vestir-te més tapada i penedir-te del que hagis fet abans, del sexe". La resposta de la Gisela no es va fer esperar: "Ho acceptaria", però de no de moment, només "en un futur i si ens enamorem".
Una cita amb continuïtat
Malgrat la tensió que podrien haver provocat aquestes exigències, tots dos van coincidir en voler-se seguir coneixent. Així, la seva història continua oberta, tot i les diferències culturals i personals que ja han aflorat des del primer sopar.
