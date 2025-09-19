Televisió
Els nous TN de 3Cat
Sovint he advertit que l’anàlisi dels programes que generen expectatives sempre convé fer-lo un parell de setmanes després de l’estrena, una vegada el programa estigui rodat. Soc conscient que he practicat el contrari: escriure després d’una estrena. Per què? Perquè sí.
Han canviat tant els nous TN de TV3/3cat que crec que l’únic que es manté és que els presentadors segueixen drets, una línia que va marcar TV3 des de fa anys i que tots els operadors (estatals, autonòmics i fins i tot locals) han fotocopiat.
Avui necessitaria tres vegades l’espai habitual per descriure totes les novetats dels TN. Per començar: desapareix la mosca de la casa situada a dalt a la dreta, el conegut triangle de quatre barres vermelles seguit del número 3, però que no obstant sí que continuem veient en la resta de programes de la casa. El TN disposa d’un logo propi que ara es col·loca a dalt, en el costat esquerre, i que dibuixa les sigles 3Cat.
Els titulars de l’informatiu incorporen un grafisme que no passa desapercebut, amb una tipologia en majúscula de color blanc sobre un fons fosc, remarcat amb un filet taronja.
També ha canviat la sintonia que va per sota dels titulars; els caputxons dels micros tenen una mida considerable. Vull destacar el constant degoteig d’informació en forma de chyrons (o rètols, que deia la meva mare); la inserció de l’hora en directe que veiem a sota a la dreta, les noves cortinetes de tres segons que separen temes; les càmeres robotitzades que són al plató... Els fons que veiem darrere els presentadors són imatges virtuals que no corresponen ni a Barcelona ni a cap altra ciutat, per evitar centralitzar en la capital catalana... Tot molt bèstia.
Al final els que venen el peix són Anna Garnatxe i Xavi Coral (en l’edició Migdia); Toni Cruanyes (a la nit), Marina Romero (el TN Més Nit) i Júlia López i Joan Raventós (els caps de setmana), però vull destacar l’equipàs d’informatius i sobretot de realització que s’ha treballat aquesta moguda, que queda per sempre, i que genera que la casa continuï sent un exemple per imitar en àmbit mundial. Tot això emetent-se sobre la marxa i alhora en el lineal, a l’app per veure-ho en vertical, a la web i versions sonores del TN, on tot té una uniformitat pròpia. Felicitats, equip!
