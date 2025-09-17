Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El cost de la nova cara de Jorge Javier Vázquez: Això és el que podria haver pagat

El presentador ha sorprès el públic amb una renovada aparença facial, que diversos especialistes valoren en fins a 15.000 euros

El cost de la nova cara de Jorge Javier Vázquez: Això és el que podria haver pagat.

El cost de la nova cara de Jorge Javier Vázquez: Això és el que podria haver pagat.

Joan Soler

Figueres

Jorge Javier Vázquez ha iniciat la nova temporada televisiva al capdavant de Supervivientes All Stars i El diario de Jorge amb una aparició que ha cridat l’atenció per la seva notable transformació física.

Segons la revista Pronto, diversos cirurgians estètics han analitzat el seu canvi i apunten que podria haver-se sotmès a un “full face”, un conjunt de procediments que inclourien lifting facial, rinoplàstia i blefaroplàstia (cirurgia de les parpelles). El cost estimat d’aquest tractament complet se situaria al voltant dels 15.000 euros.

Tot i no confirmar directament l’operació, el presentador va fer una petita referència al seu nou aspecte en el primer programa de la temporada: “Els programes, com les cares, necessiten temps per assentar-se”, va comentar amb ironia.

Per la seva banda, el cirurgià plàstic Ramón Gómez Saucedo ha apuntat que se li veuen els ulls més oberts i que podria haver-se sotmès a una blefaroplàstia, així com a retocs a les galtes i al coll. També suggereix que podria haver utilitzat toxina botulínica, cosa que redueix les arrugues però pot afectar lleugerament els moviments de la gesticulació.

Segons Gómez Saucedo, el resultat global és una aparença més rejovenida i equilibrada, especialment visible a la zona dels ulls, les galtes i el coll.

