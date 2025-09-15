Nova etapa
L'emotiu comiat de Ramon Pellicer del 'TN' de TV3 després de 23 anys: "Ara assumirem altres responsabilitats"
La cadena renova els seus Telenotícies aquest dimecres 17 de setembre
Marisa de Dios
El proper dimecres 17 de setembre TV3 inicia una nova etapa en ees seus Telenotícies, que experimentaran una renovació total ara sota el nom de 3CatInfo. Aquests canvis en els informatius implicaran també un canvi de cares, com la marxa d’un dels seus presentadors més veterans: Ramon Pellicer.
El periodista català, que ha estat lligat als TN de TV3 durant 23 anys, es va acomiadar aquest diumenge de l’audiència amb un emotiu missatge: "Són 23 anys de ‘TN’, gairebé els últims 12 en el cap de setmana", va començar repassant la seva trajectòria a la cadena.
"Sou una audiència envejable, que ens ha estimulat tot aquest temps per oferir-vos el millor que hem sabut. Ara assumirem altres responsabilitats, però el que no canvia segur és que continuarem comptant amb vosaltres", ha finalitzat Pellicer.
També els seus dos companys del TN cap de setmana s’han volgut acomiadar de l’audiència. "Gràcies als telespectadors per la seva confiança, fidelitat i suport", ha comentat Cristina Riba.
Presentador de 'La Marató'
"Hem estat encantadíssims d’acompanyar-los durant tots aquests anys. Ara ens veuran en altres finestres", ha afegit Artur Peguera, encarregat de la informació esportiva.
La sortida de Ramon Pellicer dels Telenotícies de TV3 no suposarà, no obstant, que es desvinculi de la cadena. De fet, serà el presentador de la pròxima edició de La Marató i, l’any que ve, es posarà al capdavant d’un nou programa centrat en temàtiques socials.
A partir de dimecres que ve, el TN Migdia i el TN Vespre tindran el mateix format de dilluns a diumenge, amb la qual cosa desapareix el Telenotícies cap de setmana tal com l’havíem conegut fins ara.
Els nous presentadors
El TN Migdia se centrarà a informar i repassar el que està passant i estarà presentat, de dilluns a divendres, per Anna Garnatxe i Xavi Coral. Els caps de setmana agafaran el relleu Júlia López i Joan Raventós.
Mentrestant, el TN Vespre posarà el focus a explicar, donar context i analitzar els grans temes del dia i tindrà dues cares visibles: Toni Cruanyes, que estarà de dilluns a dijous, i Raquel Sans, de divendres a diumenge.
Núria Solé seguirà al capdavant, de dilluns a divendres, del TN Comarques, que continuarà centrat en el territori i les històries humanes.
