Jordi González agafa el relleu de Ricard Ustrell a 'Col·lapse'
El programa s'estrena el 27 de setembre amb la tornada del presentador a TV3 després d'haver estat apartat de la televisió per una greu malaltia que gairebé li costa la vida
Alba Giraldo
El presentador Jordi González substituirà Ricard Ustrell al capdavant del programa Col·lapse de TV3 a partir del dissabte 27 de setembre. Ustrell va decidir fer un parèntesi en la seva trajectòria televisiva després de finalitzar l’anterior temporada de l’espai de les nits de dissabte. El comunicador va confirmar que es prendria un descans per centrar-se en la seva faceta radiofònica, a El matí de Catalunya Ràdio —el matinal de la CCMA— i en la seva família (el maig del 2024 va ser pare del seu segon fill).
González, que també assumirà la direcció del programa de TV3, torna a la televisió després d’uns mesos allunyat dels focus arran d’haver estat a punt de morir a causa d’una greu infecció pulmonar contreta durant unes vacances a Colòmbia. La decisió va ser ratificada dimecres passat pel Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
El presentador barceloní, de 63 anys, va contraure un bacteri que li va provocar una pneumònia bilateral agreujada per una crisi renal, segons va explicar ell mateix. Es tracta de la mateixa malaltia que va afectar el papa Francesc. González va haver de passar sis setmanes a l’UCI i tres en coma induït, mentre els metges intentaven frenar la infecció amb antibiòtics intravenosos. "Em van induir al coma per poder allargar una miqueta més la vida mentre un antibiòtic fes efecte", va explicar ell mateix a Col·lapse el juny passat.
En total, va passar gairebé dos mesos a l’UCI, primer en un hospital colombià i després a Espanya, un cop repatriat. Entre les complicacions que va patir, va haver de sotmetre’s a una traqueotomia, a una operació al pulmó esquerre per drenar líquids i a un llarg procés de rehabilitació per recuperar funcions bàsiques com caminar o parlar.
"Vaig estar a punt de morir. Els metges em van salvar la vida", va declarar mesos després en una entrevista amb la revista Semana. Més tard, en una aparició a Tardear, va admetre que l’experiència li havia fet replantejar-se la vida: "He reordenat prioritats... Ara no vull morir-me..., veus que no es mereixen aquest disgust".
Trajectòria
Nascut a Barcelona el 26 de setembre de 1962, González va créixer al barri del Guinardó i va cursar estudis de Ciències de la Informació i Filosofia. La seva gran escola va ser la ràdio i, amb només 17 anys, va començar en una emissora local de Reus per després fer el salt a la SER, RNE i Catalunya Ràdio.
El presentador va debutar a la televisió amb La palmera de TVE Catalunya i el 1995 va rebre un premi Ondas per Todo tiene arreglo a Canal Sur Televisión. També va treballar a TV3, on va presentar el matinal Això no és tot (1996) i el late show Les 1000 i una (1997). Aquell mateix any fitxava per Telecinco, on ha desenvolupat bona part de la seva carrera televisiva amb programes com Moros y cristianos, La noche por delante, A corazón abierto, La casa de tu vida, el debat de Gran Hermano, TNT i La noria, entre d’altres.
El 2023 va passar a La 1 de TVE, on va presentar Lazos de sangre, La plaza de La 1 i D Corazón.
