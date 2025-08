'Joc de cartes estiu' emprèn noves rutes gastronòmiques per Catalunya i fa parada a la Costa Brava

El xef Marc Ribas passa un altre estiu a la carretera degustant la gastronomia catalana amb l’estrena, aquest dimecres 6 d’agost, de la novena temporada de Joc de cartes estiu (TV3 i 3Cat, 22.05 hores). El concurs culinari s’ha convertit en un dels referents de la cadena catalana, després d’haver visitat més de 500 restaurants, d’haver sumat 4.000 hores de gravació i d’haver recorregut 25.000 quilòmetres, una distància superior a la que existeix entre Barcelona i Nova Zelanda.

Aquesta nova temporada de la versió estiuenca de la competició culinària, que ha tingut fins i tot la seva versió espanyola amb Alberto Chicote al capdavant, consta de cinc capítols temàtics i, com sol ser habitual, un especial com a tancament, amb els moments més destacats.

En cadascun dels episodis, que proposen un recorregut estiuenc per diversos racons de Catalunya amb estils i propostes gastronòmiques molt diverses, tres parelles de restauradors competeixen per demostrar que el seu restaurant està per sobre del dels seus rivals i emportar-se així els 3.000 euros del premi.

De Barcelona a Platja d’Aro

Ribas comença la novena temporada de Joc de cartes estiu buscant el restaurant més romàntic de Barcelona. Per això, visita locals íntims amb música en viu, clubs secrets i espais amb encant que conviden a una cita inoblidable: Cuadro Barcelona, a Sant Martí; Club61, a l’Eixample, a prop de l’Arc de Triomf, i el Gran Tonino, a Sarrià-Sant Gervasi.

En el segon episodi es desplaça fins a un dels racons més freqüentats de la Costa Brava, Platja d’Aro, on tres establiments lluitaran per demostrar que saben captivar amb la seva cuina i unes vistes espectaculars: Pura Brasa, La Tasketa del Mar i L’Italianini.

El Vallès i el Maresme

Els arrossos, un dels plats estrella de l’estiu, seran protagonistes del capítol titulat El millor arròs del Barcelonès. En el següent, restaurants amb propostes casolanes, cuina de mercat i plats innovadors es disputaran el títol al millor local de tapes del Vallès.

L’última competició d’aquesta nova etapa estival de Joc de cartes es desenvoluparà al Maresme, amb una ruta gastronòmica amb tres terrasses que combinen menjar gustós, bon ambient i vistes de postal. La temporada es tanca amb el capítol Navegant pels millors moments.

Especial amb 15.000 euros en joc

L’estiu passat, el concurs va anotar una espectacular mitjana del 22,3% de quota de pantalla, i es va convertir en un dels grans èxits de TV3. I, amb l’inici de la gravació d’aquesta nova temporada, va inaugurar la campanya #SomJocDeCartes, una nova iniciativa que pretén recordar els seus moments més emotius i continuar descobrint nous talents culinaris, pròxims protagonistes d’un programa especial que oferirà un premi de 15.000 euros, el més alt de la història del concurs.