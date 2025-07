Netflix elimina el Pla Bàsic: data de desaparició i noves opcions

El gegant de l’‘streaming’ ha premut el botó definitiu en una estratègia que s’anava gestant des de fa més d’un any. Netflix ha confirmat oficialment la desaparició del seu Pla Bàsic, l’opció més econòmica que permetia als usuaris gaudir del seu catàleg sense interrupcions publicitàries.

Quan desapareix el pla Bàsic de Netflix

A partir del setembre, aquesta modalitat, que representava un equilibri per a molts consumidors entre cost i experiència de visionament, deixarà d’existir, cosa que forçarà els subscriptors a prendre una decisió crucial: acceptar la publicitat o assumir un cost mensual significativament més gran.

Aquest moviment no és una sorpresa, sinó la culminació d’un pla meticulosament executat. La companyia ja havia retirat la possibilitat de contractar el Pla Bàsic per a nous clients fa mesos, però permetia que els usuaris existents el mantinguessin. Ara, aquell període de gràcia arriba a la fi. La mesura consolida una nova realitat en el sector de l’entreteniment digital, on el model amb anuncis s’imposa com la base de l’oferta per a les grans plataformes de ‘streaming’. El canvi reflecteix una clara estratègia empresarial orientada a potenciar els ingressos per publicitat i incentivar els usuaris a migrar cap a plans de més valor.

Noves opcions al Pla Bàsic: publicitat o un cost més gran

Els subscriptors actuals del Pla Bàsic, que pagaven 9,99 euros al mes, s’enfrontaran a un canvi automàtic en la seva pròxima data de facturació a partir del setembre. Si no realitzen cap acció, la subscripció es convertirà directament en el Pla Estàndard amb anuncis. Tot i que aquest pla és més barat (6,99 euros al mes), introdueix la variable que molts intentaven evitar: la publicitat. Netflix, en la seva comunicació per correu electrònic, presenta aquesta transició com una oportunitat d’"estalvi del 30%", assegurant que els "breus anuncis" estan dissenyats per no interrompre moments clau. No obstant això, per a aquells que valoren una experiència ininterrompuda, aquesta opció representa una pèrdua de qualitat en el servei.

L’alternativa per aquells que desitgin continuar gaudint de les seves sèries i pel·lícules sense publicitat implica un notable augment de preu. L’opció més econòmica disponible serà el Pla Estàndard, el cost del qual ascendeix a 13,99 euros mensuals. Això suposa un increment de quatre euros al mes, o 48 euros a l’any, respecte al que pagaven fins ara. A la pràctica, Netflix elimina el punt intermedi i polaritza l’elecció del consumidor: o bé s’adapta a un model amb anuncis més econòmic, o bé assumeix un desemborsament considerablement més gran per mantenir l’experiència prèmium de visionament ininterromput.

Una estratègia anunciada i la consolidació del mercat

L’eliminació del Pla Bàsic és una decisió que Netflix ja havia telegrafiat als mercats. En una carta als seus inversors el gener del 2024, la companyia va ser explícita sobre la seva intenció de "retirar el nostre pla bàsic en alguns dels nostres països anunciants". La implementació va començar al Canadà i el Regne Unit i, com es va prometre, s’ha estès progressivament a altres mercats clau com Espanya, Mèxic, Alemanya, el Japó, Austràlia i el Brasil. Aquesta expansió global demostra que no es tracta d’una prova pilot, sinó d’un pilar fonamental en el futur model de negoci de la plataforma.

A més, aquesta mesura alinea Netflix amb una tendència del mercat cada vegada més dominant. El seu principal competidor, Prime Video, ja va introduir la publicitat en la seva tarifa bàsica a principis d’any, i des d’aleshores ha incrementat el temps d’anuncis per hora de visionament. Aquesta normalització de la publicitat en els serveis d'‘streaming’ redefineix les expectatives del consumidor i estableix un nou estàndard en la indústria. Les plataformes busquen diversificar les seves fonts d’ingressos, i la publicitat s’ha convertit en una eina indispensable per mantenir la rendibilitat en un entorn altament competitiu i amb costos de producció de contingut en constant augment.

Així queda les modalitats de subscripcions de Netflix

Amb la desaparició definitiva del Pla Bàsic, l’oferta de Netflix a Espanya se simplifica, però també es torna més rígida. Els usuaris hauran d’elegir entre tres úniques modalitats, cada una amb característiques i preus ben definits:

Plan Estàndard amb anuncis (6,99 € / mes): Es converteix en la porta d’entrada a la plataforma. Hi ha resolució Full HD (1080p) i la possibilitat de veure contingut en dos dispositius simultàniament, però amb interrupcions publicitàries. Plan Estàndard (13,99 € / mes): És ara l’opció sense anuncis més assequible. La resolució Full HD i el visionament en dos dispositius, però elimina per complet la publicitat. Pla Prèmium (19,99 € / mes): L’oferta de més categoria, dirigida als usuaris més exigents. Inclou qualitat d’imatge 4K (Ultra HD) i HDR, àudio espacial i la possibilitat de veure i descarregar contingut en fins a quatre dispositius alhora.

Aquest nou esquema deixa clar que l’era de l’‘streaming’ barat i sense anuncis ha acabat. Els consumidors es veuen obligats a reavaluar què valoren més: un preu baix a canvi del seu temps i atenció, o una experiència lliure d’interrupcions a un cost notablement superior.