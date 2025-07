Andrés Iniesta i Jordi Basté llancen una productora audiovisual

L'exfutbolista del Barcelona Andrés Iniesta i el periodista català Jordi Basté han unit les seves respectives productores per llançar NSN Media, que pretén convertir-se en referent en el desenvolupament de productes audiovisuals orientats a plataformes digitals, televisions i marques.

NSN Media sorgeix com a resultat de la fusió entre la divisió audiovisual de NSN, l'empresa creada per Iniesta i el periodista Joel Borràs el 2018, i la productora Monmedia, fundada per Basté el 2022.

La nova productora comptarà amb els periodistes Adriana Sabata i Raül Llimós com a productors executius i el realitzador Oriol Bosch estarà al capdavant de la direcció creativa.

Segons ha explicat NSN Media en un comunicat, aquest nou projecte "apostarà per la innovació, la qualitat i l'adaptació a les tendències i necessitats del mercat, oferint serveis que engloben des de la idea original fins a la postproducció, cobrint tots els gèneres i formats: ficció, entreteniment, documental, 'branded content' i projectes corporatius".

Documentals de Bojan i Iniesta

La divisió audiovisual de NSN va ser creada el 2019 al si de la companyia fundada per Andrés Iniesta i Joel Borràs el 2018. Ha realitzat produccions com els documentals 'Andrés Iniesta, el héroe inesperado' (2020, Movistar+), 'Bojan, más allá de la sonrisa' (2023, 3Cat), 'Transvulcania, la carrera de la gente' (2024, Rakuten TV) o el programa de televisió 'Mis raíces' (2025, Mediaset).

Per la seva banda, Monmedia va ser fundada el 2021 per Jordi Basté i Adriana Sabata i han produït múltiples formats per a televisió i ràdio. Entre ells, 'Spursito & Company' (2023, 3Cat), 'Xef Marín' (2024, 3Cat), 'Gemites' (2025, 3Cat) o 'Arquitecturas saludables' (2023, CaixaForum+).