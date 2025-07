Així serà la nova 2 en català: una desconnexió amb Gemma Nierga, Oriol Nolis i Jordi Basté

La temporada vinent, l’oferta televisiva en català es multiplicarà gràcies a l’impuls de TVE. Tot i que el que havia de ser un nou canal de l’ens públic a Catalunya amb un nou senyal s’ha quedat en el fet que La 2 passarà a emetre gran part de la seva programació en la llengua de Pompeu Fabra, aquesta reconversió afavorida per Junts farà que l’audiència vegi significativament ampliats els continguts en aquest idioma.

Finalment, el projecte inicial d’un nou canal en català es traduirà en una gran transformació de La 2 a Catalunya per a la nova temporada. Una espècie d’ampliació de la desconnexió que implicarà que es deixin de veure alguns programes que s’emeten a la resta d’Espanya, que seran substituïts per una nova oferta en català. Així que no hi haurà resintonització i la cadena mantindrà la seva freqüència habitual.

Aquests dies, ja s’està configurant la graella de La 2 Cat (un títol encara provisional, i que va provocar certa controvèrsia amb TV3), que comptarà amb magazins, actualitat, concursos, documentals, programes d’entrevistes i fins i tot algun del cor. I on encara hi continuarà havent espai per al castellà.

Tres programes en castellà

La previsió és mantenir tres dels espais forts de la cadena: ‘Saber y ganar’, el concurs més veterà de la tele que compta amb una audiència d’allò més fidel, amb l’incombustile Jordi Hurtado;‘Malas lenguas’, amb Jesús Cintora, que ha aconseguit consolidar-se com un dels encerts d’aquest any, i ‘Cifras y letras’, un altre concurs que també li està donant molt bon rendiment a TVE, aquest amb Aitor Albizua al capdavant.

De fet, com van avançar els responsables en la presentació de l’abril passat, la idea és que inicialment s’emeti també en castellà fins a aconseguir una programació íntegra en català cap a l’any 2027.

De moment, la temporada començarà, aproximadament, amb el 60% de la programació en català. Per aconseguir-ho, TVE ja compta amb els continguts propis emesos fins ara en la desconnexió per a Catalunya, entorn d’unes 29 hores setmanals.

‘Cafè d’idees’ i ‘L’altaveu’

Els matins i les tardes de La 2 ja estan bastant ben cobertes en català gràcies a dos vaixells insígnia, que es mantindran com dos dels puntals de La 2 Cat, tot i que podrien variar una mica el seu horari. Des de les 8.00 fins a les 9.55 hores, de dilluns a divendres, s’emet el ‘Cafè d’idees’ de Gemma Nierga i, de 17.20 a 18.35 és el torn del magazín ‘L’altaveu’ de Danae Boronat.

També hi ha previst un nou magazín, ‘Cafè macchiato’, a càrrec d’Oriol Nolis, director del nou canal. Una altra de les novetats serà un nou concurs matinal, a càrrec de la productora La Manchester, de Ricard Ustrell, encara sense presentador definitiu. El que sí que es mantindria seria ‘L’informatiu’, a les 13.55 hores, que donaria pas a un programa esportiu d’un dels veterans de la casa, Marc Martín.

En el ‘prime time’, ‘El Mundo’ avança un nou programa d’entrevistes de Jordi Basté, després d’un bon temps de negociacions amb TVE, ‘Pla sequüència’, i un altre espai d’emissió setmanal, ‘L’any que néixer’, de la productora Minoria Absoluta (‘Polònia’, ‘Està passant’).

De setembre a octubre

La previsió inicial era que el desembarcament de la nova La 2 Cat es produís per a la Diada de l’11 de Setembre, tot i que ara la nova data que s’estudia és que s’endarrereixi fins a l’octubre.

Un altre dels programes que han configurat la desconnexió de La 2 fins ara i als quals podria recórrer TVE per configurar la seva nova graella són ‘Punts de vista’, amb Tània Sàrrias; ‘Noms’, amb Anna Cler; ‘La Missa’; ‘Mapes mentals’, amb Ana Boadas; ‘La trampa’, amb Pep Plaza; ‘La recepta perduda’, amb Sílvia Abril; ‘De carrer’, i l’‘Aquí parlem’ de Lluís Falgàs al Canal 24 Hores.