Desestimada la demanda per plagi dels promotors d’Operación Triunfo contra el programa 'Eufòria'

La magistrada ha desestimat la demanda per plagi dels promotors d’"Operación Triunfo", Toni Cruz i Josep Maria Mainat, contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i la productora Veranda Media pel programa 'Eufòria'. Segons explica ACN, que ha tingut accès a una sentència, la jutgessa argumenta que no s’ha aportat “cap prova” sobre l’autoria del format d’OT, i que ni Cruz ni Mainat van inscriure’l al registre de la propietat o apareixen com a autors en la "Bíblia d’OT". De fet, segons la jutgessa, no hi ha “cap prova o indici que permeti considerar que es tracta d’una obra ideada o creada” pels demandants, i tampoc consta “en quins percentatges” n’haurien estat autors. La sentència es pot recórrer.

Els fets es remunten al 2023, quan Toni Cruz i Josep Maria Mainat, creadors d'"Operación Triunfo", van presentar una demanda contra la productora d''Eufòria', Veranda TV, i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per plagi, en considerar que el talent show emès per TV3 "té massa similituds" amb el format que ambdós van promoure anys enrere. Prèviament, després de la primera temporada d''Eufòria', el 2022, Cruz i Mainat ja havien emès un comunicat en què denunciaven aquestes "similituds". Cruz i Mainat demanaven una indemnització de 25.000 euros cada un.

La defensa de la CCMA es va basar en tres arguments: en primer lloc, que Mainat i Cruz no podien acusar de plagi als creadors d’'Eufòria' perquè ells no constaven oficialment enlloc com a creadors d’"Operación Triunfo", en segon lloc, a rebatre els arguments que es plantejaven de què un programa i l’altre eren una fotocòpia i, finalment, a argumentar com a gènere televisiu tenien casuístiques molt diferents.

Durant el judici, que va durar un dia, la majoria de pèrits que van intervenir proposats per la defensa van afirmar que hi ha "diferències essencials" entre ambdós. Tres dels quatre que van declarar van negar que tots dos formessin part del "mateix gènere d'entreteniment" i van subratllar que, mentre que "OT" és una "barreja" entre un reality show i un talent show, 'Eufòria' és "clarament" només un talent show.