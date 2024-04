La ‘zorra’ que tots portem dins

S’ acosta el kindergarten d’Eurovisió. Falta poc més d’un mes. I Marc Giró, amb criteri promocional, va convidar al seu LateXou (La 2 de TVE) el duo Nebulossa. Res els va preguntar sobre la polèmica que va causar la seva cançó Zorra. Aquesta lletra va dividir el feminisme. Però és veritat que el soroll opinatiu ja ha minvat considerablement.

A l’entrevista, Mery Bas, l’estrella d’aquest duo, comentava amb Giró que tots portem una zorrita dins. I es va descobrir la seva espatlla esquerra per ensenyar-nos la guineu que s’acaba de tatuar. No sabem si en alguna altra zona del seu cos també s’ha tatuat un xacal. Ho comento perquè en una de les estrofes de la cançó, s’adverteix: "Si me pongo visceral, de zorra passaré a chacal". És un avís al masclisme que navega. "¿La zorra neix o es fa?", es preguntava Giró. I afegia: "El que no s’ha de fer és udolar, que això és de lloba, ni lladrar, que això és de gossa". Té raó. Però hauria d’haver aclarit com es diu la veu de la guineu. Segons la Real Academia Española, la guineu tautea. O sigui que el duo Nebulossa, del 7 a l’11 de maig, tauteará a Eurovisió.

Diuen alguns analistes de comportaments de masses i de tendències que Eurovisió és un fenomen coral que actualment funciona sota la bandera LGTBIQ+. De manera que la presència de Nebulossa no serà ficar la guineu al galliner. Al contrari. Serà ficar la guineu en un ambient d’entusiasme predisposat. És molt possible que a l’escoltar Mery Bas cantant: "Ya sé que mi pasado te devora, ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra, ya sé que soy quien tú no quieres…¡ Pero esta es mi naturaleza!", és molt possible, els deia, que en el Malmö Arena dissabte vinent 11 de maig es fonguin els ploms. De plaer.

Sobre aquesta edició d’Eurovisió, la número 68, del que s’hauria de parlar més, perquè se’n parla poc, és de si Israel hi té cabuda. La UER ja li ha retirat dues cançons, pel seu contingut polític. Però per ara no s’atreveixen a parlar d’expulsió. El 2022 van expulsar Rússia per la invasió a Ucraïna. Merescuda decisió. Ara, el 2024, Israel presenta aquest palmarès: més de 30.000 palestins morts, des d’avis a nadons, més la seva última gesta, set cooperants assassinats de l’oenagé del xef José Andrés. Amb aquests avals aspira a presentar-se a Eurovisió, que tothom escolti que formidable és la seva cançó.