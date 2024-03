El polèmic atac a Ángel Cristo Jr. a Superviventes: "De denúncia"

Supervivientes ha començat amb força aquesta nova edició. Ja hi ha hagut enfrontaments, abandonaments voluntaris i forçosos, noves incorporacions... Els concursants estan arribant al límit tant en l'aspecte físic com en el psicològic i s'està notant. I d'entre tots ells, un dels integrants de l'elenc del reality de Telecinco ja s'ha erigit en un dels favorits: Ángel Cristo Jr.

La seva actuació en els primers programes emesos i la seva vinculació familiar a l'arxiconegut empresari del circ fa que tothom parli d'Ángel Cristo Jr.. En alguns casos, tanmateix, no és per bé.

L'última polèmica ha sorgit a X, l'antic Twitter, on un usuari ha escrit: "Té la cara que tenia el pare i tots sabem el que era el pare". Les paraules acompanyaven un vídeo de Cristo Jr. a Supervivientes i feien referència als casos d'agressions que ha relatat la seva mare i parella de Cristo, Bárbara Rey. A partir d'aquí, no s'han fet esperar les respostes d'altres seguidors indignats. "És de denúncia el que has escrit", li han assenyalat. Molts critiquen el fet que es vinculi Ángel Cristo Jr. amb els episodis violents amb què s'ha relacionat el seu pare sense proves i sense cap condemna.

Aquests han estat alguns dels comentaris de resposta a la controvertida publicació del teleespectador de Supervivientes:

Quina cara feia el pare? Quina cara té ell? Sigues valent

Que trist que acusis de maltractador una persona per una victòria en un joc. Per cert, com et diuen: sigues valent i digues les coses pel seu nom, a veure si amb sort et demanen.

Potser també cal jutjar-te a tu per la cara que tens, o què

Potser tu vas conèixer el seu pare? Saps com va ser la vida del pare? Si no ho saps, no pots fer aquest comentari tan brut.

El que sembla clar és que Ángel Cristo Jr. és una figura que aixeca molta expectació i curiositat a Supervivientes, cosa que el converteix en un dels favorits per guanyar.