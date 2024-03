El públic escull Fredrik Strand com a favorit de la quarta gala d’Eufòria

Després de setmanes plenes de felicitacions i bones paraules, el passat divendres va ser el gran dia: Fredrik Strand es va convertir en el favorit del programa.

Aquesta bonanova va arribar després que el concursant de Llançà cantés el tema 'Grande amore' dels italians Il Volo, la cançó que va representar Itàlia l'any 2015 a Eurovisió. Una actuació que va merèixer diversos elogis per part del jurat d'Eufòria. En aquest sentit, Carol Rovira va manifestar que té «una capacitat d'entrar dins de cada cançó, d'interpretar, de fer-te-la teva i fas que arribem a la teva pròpia història», i va acabar la seva intervenció dient que «jo t'he imaginat al Liceu o al Palau de la Música rodejat d'una gran orquestra». I una vegada més Albert Sala va voler valorar el de Llançà afirmant que «crec que poses d'una manera la veu que fa que tingui una ressonància brutal. Vibrem amb tu i és molt difícil. El que has fet ho has fet de meravella». Per acabar, Alfred Garcia va qualificar aquesta interpretació com a «guanyadora».

Tot i els comentaris, en aquesta ocasió ni Rovira, ni Sala, ni Garcia no decidien qui anava a la zona de perill ni qui havia d'ocupar la cadira de favorit.

Aquest quart programa era la gala al revés i el públic va prendre tot el poder de decisió i van decidir que, amb el 18% dels vots, Fredrik Strand fos el concursant favorit de la setmana. El llançanenc, visiblement feliç, va dir que no s'ho esperava perquè «amb els estils que he portat fins ara, pensava que potser no agradaria a la majoria».

I encara amb l'emoció d'aquests resultats, com a millor concursant pel públic del programa, va haver d'escollir amb qui volia actuar a la cinquena gala. Strand va triar Pau Culleré, Lluís Sánchez i Julien Leone; repetint el trio que ja l'havia acompanyat en aquesta quarta gala.