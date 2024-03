L’escopeta de Norma Duval

Recorregut sentimental de Norma Duval al programa El camino a casa (La Sexta). Aquest és un espai televisiu emotiu i intimista impulsat per la productora de Pablo Motos i Jorge Salvador, que té Albert Espinosa com a presentador de famosos. Els porta pels paisatges de la seva infància. Els posa davant el vidre dels records.

Hi sol haver molta tendresa en aquesta manera d’acariciar que té Espinosa. Broten llàgrimes habitualment. De vegades hi ha tant vessament sentimental que es deriva cap al sentimentaloide. Aquesta setmana, l’estrella d’aquesta ruta blanca de la infantesa ha sigut Norma Duval. De l’escola de monges teresianes a la colònia militar de Cuatro Vientos. I,al passar per un parc o descampat, li han facilitat a Norma una escopeta de balins, molt semblant a la que utilitzava quan era petita. Va disparar un parell o tres de vegades a unes llaunes. No va fallar ni un tret. Punteria perfecta. Se solapa aquesta aparició de Norma Duval a la tele amb la notícia que ha publicat Diario de Mallorca sobre una tribulació que envolta ara mateix l’actual marit de Norma, l’empresari Matthias Kühn. L’investiguen per sospita de turbulentes enginyeries financeres. Però té l’immens consol que els tribunals han condemnat el Govern balear a indemnitzar-lo amb 96 milions d’euros per haver requalificat en contra d’ell la finca Muleta, a Sóller. ¡Ah! Aquesta aparició de Norma Duval, a la tele, en aquest moment noticiable del seu marit, potser és casualitat. Però aquesta estampa seva, apuntant i fent diana amb l’escopeta, pot llegir-se com un dibuix metafòric. El tir de precisió de Norma a la tele sembla un tret d’eufòria. Complementa la multimilionària perdigonada judicial al Govern balear que ha aconseguit el seu marit.

NÉIXER, MORIR, RESSUSCITAR. - Adverteix l’actriu Irene Arcos a Ilustres ignorantes (M+) de la perplexitat que li produeix que cada any canviem el dia de la mort de Jesús. De vegades cau al març, d’altres a l’abril... Té tota la raó. El naixement és el 25 de desembre. Sempre. El lògic és que la mort, i resurrecció, també tinguin data, sense haver de canviar-la segons convingui. Aquest any, TVE oferirà les processons de Palència, atents al trompeter de la Confraria de la Vera Cruz. És un moment emblemàtic. Els desitjo unes jornades virtuoses. Dins del que es pugui.