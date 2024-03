La 1 emet aquesta nit una programació especial dedicada a una dona que es va rebel·lar contra el sistema: la model i actriu Amparo Muñoz. Presentat per Alejandra Herranz, està compost d’un documental que revela les raons que van portar la jove a renunciar al títol de Miss Univers 1974 i un debat posterior sobre la seva figura.

Amparo Muñoz, la mujer que dijo NO recull declaracions inèdites de Muñoz de l’any 2004, set anys abans de morir, que, vistes amb els ulls d’avui, demostren que va ser una pionera del que acabaria sent el moviment #MeToo i el #SeAcabó. Propostes per entrar en la prostitució, la privació de llibertat, assetjament i abús de poder són algunes de les vivències que l’actriu narra en primera persona. El documental inclou el testimoni d’Iñaki Gabilondo, Mariló Montero, Ana Pardo de Vera, Luis María Ansón, Fernando Méndez-Leite, Esther Arroyo, Rocío Martín, entre d’altres. n