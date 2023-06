El concurs musical "Eufòria" de TV3 celebra aquest divendres dia 9 la gran final de la seva segona edició. Enguany, en la Gala 13, totes les finalistes són dones. La guanyadora del talent xou obtindrà un contracte discogràfic, així com l'oportunitat de cantar la cançó de l'estiu de TV3 (que serà revelada el mateix divendres al final del programa) al costat del cantant i membre del jurat del programa Lildami. Aquestes són les finalistes:

Alèxia

Alèxia Pascual té 21 anys i és de Constantí (Tarragona). Es va assegurar el passi a la final des de la Gala 11. La membre del jurat Carol Rovira ha arribat a afirmar que Alèxia "és una de les participants més potents. Va començar molt petita, molt insegura i ha agafat força". La finalista cantarà en la final el tema musical "Vestida de nit", de la catalana Sílvia Pérez Cruz i Ravid Goldschmidt. Durant tot el programa ha arribat a ser la favorita en tres gales. Va estudiar teatre musical a l'Institut del Teatre i ha treballat en espectacles del parc d'atraccions Port Aventura. A més, ha estat professora a l'Espai Escènic de Gavá.

Carla

Carla Miralda, té 23 anys i és de Terrassa. Va estar a punt d'arribar a entrar en la primera edició del programa, però ara lluitarà per a ser la finalista amb més vots. A la Gala 13 defensarà el tema "Don’t Rain on my parade" del musical Funny Girl. Carla va interpretar la cançó "When love takes over" del DJ David Guetta en la segona semifinal i el jurat va reconèixer la seva evolució en haver treballat especialment l'aspecte de la coreografia. A més, va haver de demostrar la seva versatilitat en cantar en el mateix programa "La Rosa" de "El Petit Príncep" composta per Manu Guix. De Carla, Carol Rovira destaca la seva veu "no hi ha repte per a ella a nivell vocal". Va estudiar educació i és professora de música, toca la guitarra i el Ukelele.

Jim

Jimena Gómez, la més jove, té 20 anys i va néixer a Granollers. En la primera gala va estar entre els sis concursants dins de la zona de perill, amb el que gairebé va ser expulsada. Així i tot, gràcies a la seva evolució durant el programa ha aconseguit els vots del públic per a situar-se en la gran final. Interpretarà la cançó "I’m outta love" de la cantant pop nord-americana Anastacia. Carol Rovira assegura que Jim "Canta en majúscules. Agafa cada cançó i la fa gran". És alumna del combo MR. Against Beat de l'Escola Municipal de la Música de les Franqueses. A més, toca el piano i la guitarra.

Només una de les tres podrà aconseguir la victòria de la segona edició del concurs de TV3.

Al març d'aquest mateix any, el programa Eufòria va ser acusat de plagi pels creadors d'Operació Triomf, Toni Cruz i Josep Maria Mainat. La CCMA va assegurar que no va rebre cap querella i va definir al Talent Xou com un "spin off" de "Oh Happy Day".