TVE1 i RTVE Play emeten aquesta nit, a partir de les 21.00 hores, la gran final d’Eurovisió 2023. Després de les dues semifinals, Tony Aguilar i Julia Varela tornaran en directe des de l’M&S Bank Arena de Liverpool per comentar les actuacions dels 26 països que lluitaran per guanyar el certamen musical organitzat per la Unió Europea de Radiodifusió (UER-EBU).

Amb la seva potent i hipnòtica ‘EaEa’, carregada de bona energia i amb una posada en escena impactant, Blanca Paloma ja està preparada per impressionar els 160 milions d’espectadors que seguiran el festival arreu del món. Actuarà en vuitena posició durant la primera meitat de la gala i entre les cançons de Xipre i Suècia interpretades per Andrew Lambrou i la mítica Loreen. Obrirà la final el rock d’Àustria, a la qual seguiran Portugal, Suïssa, Polònia, Sèrbia, França, Albània, Itàlia, Estònia, Finlàndia, República Txeca, Austràlia, Bèlgica, Armènia, Moldàvia, Ucraïna, Noruega, Alemanya, Lituània, Israel, Eslovènia, Croàcia i tancarà Mae Muller pel Regne Unit. Un total de 26 països participen a la gran final, dels quals Suècia, Finlàndia, França, Àustria, Israel i Espanya sonen com a favorits. Alesha Dixon, Graham Norton, Hannah Waddingham i Julia Sanina presenten aquesta edició que compta amb el lema ‘United by music’ i la participació dels grans vencedors de l’any passat a Torí, la banda Kalush Orchestra. Després de la gala, la festa continua a TVE1 amb ‘La gran noche de Eurovisión’, un especial presentat per Aitor Arbizua, amb totes les reaccions i les emocions de la nit, i que tindrà les primeres paraules de Blanca Paloma després del seu resultat. Les 26 cançons finalistes d’Eurovisió 2022 Els participants hauran de conquerir tant els espectadors (50%) com el jurat professional (50%), que voten basant-se en l’actuació dels participants durant l’assaig general de divendres a la nit. Cada país atorgarà 12, 10, 8 punts... i així successivament fins a 1 punt als seus 10 països favorits. Posteriorment, el portaveu de cada país anunciarà la votació que correspon només als vots del jurat, no del televot. Els teleespectadors espanyols podran votar a través de l’‘app’ oficial en espanyol del Festival, per SMS i trucada. Posteriorment, se sumarà el televot acumulat de tots els països, al qual aquest any s’afegeix l’opció ‘Rest of the world’ amb què els seguidors que no hi participen també podran participar en el festival.