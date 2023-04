Ana Duato es trobava embolicada en el cas Nummaria. L’Agència Tributària finalment ha anul·lat la multa de 500.000 euros imposada a la mare de Miguel Bernardeau a causa que l’entitat hauria comès un error al culpar l’actriu per les seves liquidacions d’IRPF produïdes el 2010, el 2011 i el 2012.

«Errors com aquest de l’Agència Tributària fa set anys que destrossen la meva vida familiar, personal i professional», ha declarat l’actriu afegint: «Afortunadament, Hisenda ha rectificat i anul·lat aquesta reclamació: en el procediment judicial, també està admetent que no hi ha delicte on al principi el fiscal deia que n’hi havia».

Malgrat la gran notícia que suposa haver-se deslliurat de la penalització, Ana Duato es mostra disgustada i desgastada amb tot el procés que ha acabat sent una equivocació: «Tot és molt bo, però està sent molt dolorós per a mi i per a la meva família: només espero que el fiscal aviat segueixi la mateixa via que està seguint l’Agència Tributària, va assegurar en declaracions el mitjà ‘The Objetive’.