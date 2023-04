La isla de las tentaciones és un reality que s'emet a Telecinco els dilluns a les 22.00 h. El programa, presentat per Sandra Barneda, consisteix que cinc parelles que no passen pel seu millor moment acudeixen a una illa a la República Dominicana per posar a prova la seva relació.

Als nois de les parelles se'ls envia a una casa amb deu dones solteres i les noies, per la seva banda, viuen en una altra casa amb deu solters. El propòsit és comprovar si amb la convivència, les festes i les cites que han de tenir, les parelles seran capaces de resistir-se a la temptació o cometen una infidelitat amb algun dels solters.

El programa, que ja porta sis edicions en emissió, no deixa de batre rècords ja que els enfrontaments i les infidelitats que es produeixen entre els participants són el factor que més enganxa els espectadors.

Ja han sortit a la llum molts secrets sobre La isla de las tentaciones com la quantitat d'alcohol que el programa els permet consumir o la raó per la qual totes aquelles persones que utilitzen ulleres no poden portar-les durant el rodatge. Fins i tot alguns concursants que han passat per una de les sis edicions han decidit espolsar públicament els draps bruts per parlar del descontentament amb el programa.

Tot i això, segueixen sorgint molts dubtes entre els espectadors: el sou que guanyen les parelles que hi participen, si els protagonistes són realment persones anònimes o es tracta d'actors als qui simplement els diuen el que han de fer i amb qui, o si les presentacions dels solters estan guionitzades.

Els participants de La isla de las tentaciones, són actors?

Sorprenentment no. Els participants de La isla de las tentaciones no són actors ni segueixen un guió. Tot i això, els discursos que els solters reciten a l'hora de presentar-se són frases que el programa els imposa, com ja va afirmar anteriorment una exconcursant.

En el cas de La isla de las tentaciones, la productora busca un perfil concret i per això és el programa qui cerca els concursants. Per això, alguns dels participants ja havien passat prèviament per altres programes de temàtica semblant, com és el cas de Fiama Rodríguez, participant de 'Mujeres y hombres y viceversa' o Andrea Gasca, participant de First Dates.

Tot i no ser actors, es creu que hi ha parelles que abans d'anar al programa ja havien pactat el que farien dins de l'illa i quins límits passarien i quins no.