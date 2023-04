El debat sobre els límits de l’humor és un tema recurrent. Cada cert temps sorgeix alguna polèmica nova que l’aviva. L’última, la del <strong>gag sobre la Virgen del Rocío</strong> en el programa de TV-3 ‘Està passant’, que ha provocat indignació entre la classe política de diferents ideologies (Juanma Moreno, Teresa Rodríguez, Javier Lambán, etc.) i entre associacions religioses, a més de l’habitual enrenou en les xarxes. Potser un dels casos més sonats va ser el de l’esquetx de Dani Mateo sonant-se el nas amb una bandera d’Espanya. Es va produir a ‘El intermedio’ de La Sexta i no en la tele catalana, però TV-3 s’ha vist últimament en l’ull de l’huracà per algunes controvèrsies, normalment en programes amb un clar caire humorístic. Aquestes han sigut les que han generat més controvèrsia.