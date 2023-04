El gag sobre la Verge del Rocío de l'"Està Passant" ha complicat la setmana als responsables del programa de TV3 que estan rebent fortes crítiques tan públiques com, també, a través de les xarxes socials com ha denunciat aquest matí l'empordanès Jair Domínguez. "Tinc la bústia de Twitter i Instagram plenes d'amenaces de mort. No ho denunciaré perquè ara em fa mandra. Li dono la importància que té", ha explicat en una entrevista amb Laura Rosel el guionista i humorista criat a Garrigàs.

Per la seva banda, Toni Soler ha atribuït la polèmica entorn del gag de la Verge del Rocíoa l’«electoralisme». Al començament de l’edició d’aquest dimarts del programa ‘Està passant’, la primera després de Setmana Santa, el presentador ha destacat que alguns dels que han expressat queixes han sigut el president de la Junta d’Andalusia, el popular Juanma Moreno, la líder del partit d’esquerres Endavant Andalusia, Teresa Rodríguez, o el president d’Aragó, el socialista Javier Lambán, i ho ha atribuït al període electoral. Lluny de disculpar-se, Soler els ha exigit disculpes a ells, en especial a Moreno, que va acusar el programa de menysprear els andalusos. «És mentida, és irresponsable i és demagògic», ha afirmat el presentador. Després de defensar la vàlua de la humorista Judit Martín, Soler es va mostrar molt sorprès de l’«abast» de la polèmica, ironitzant que aquests dies a Espanya s’ha parlat més d’això que de la victòria del Reial Madrid contra el Barça. «El ‘gag’ potser era dolent, però ¿i el partit de Lewandowski?», es va lamentar Soler. Crítiques a l’Església I després d’aquestes reflexions ha obert un capítol de disculpes en el qual ha exigit a Moreno per les acusacions de menyspreu als andalusos ja els polítics «d’aquí i d’allà» que han «aprofitat per recollir vots, dos en el cas de Ciutadans». També ha exigit disculpes a la «premsa espanyola» que ha acusat d’intimidar el seu equip. «Això és una cosa meva», ha afirmat. I alhora ha retret els bisbes catalans «per preocupar-se més de l’humor de TV-3 que de la pederàstia». TV-3 es pronuncia sobre el gag de la Verge del Rocío: la sàtira és un «símptoma de qualitat democràtica» A més ha demanat al periodista Carlos Herrera, «que va dir que si poguéssim, ficaríem tots els andalusos en camps de concentració». Soler s’ha quedat uns moments en silenci i ha afegit: «Aquí hauria de fer una broma, però és tan gran que no sé com fer-la». Finalment també ha exigit a la Fundació Espanyola d’Advocats Cristians, que ha presentat una demanda contra el programa, i ha advertit: «si hi ha judici, citarem la Verge del Rocío com a testimoni de la defensa». «Quan hàgim rebut totes aquestes disculpes, potser les acceptem», va concloure el presentador, abans de donar pas a la següent secció del programa. La resposta de Toni Soler a Juanma Moreno sobre la paròdia de la Verge del Rocío a TV3