Polèmica en la darrera entrega de MasterChef. Una usuària de Twitter ha denunciat a través d'aquesta xarxa social que va patir una intoxicació quan va acudir com a convidada al popular programa culinari. El programa, que es va rodar a l'Oceanogràfic de València, ha estat emès aquest passat diumenge, 9 d'abril.

"Obro fil de la meva experiència com a comensal en el programa que #Masterchef va gravar a l'Oceanogràfic de València. Treballo allà i el programa va convidar als que vam lliurar el passat 19 de gener a participar en l'enregistrament. De 70 persones, més de la meitat vam acabar intoxicades", va revelar Irene en un tuit.

Juntament amb una fotografia en la qual apareix amb algunes de les seves companyes de treball durant l'enregistrament del programa, la jove assegura que a la nit següent del sopar va haver d'acudir a Urgències perquè l'atenguessin: "A la taula estem quatre de les meves companyes i jo. Totes amb gastroenteritis. La nit següent vaig haver d'anar a urgències perquè m'injectessin Primperan al cul per poder parar de vomitar. Vaig perdre cinc quilos en tres dies", explica.

Irene denuncia que, malgrat que diverses persones han informat de la intoxicació que van patir pel menjar que els va servir l'equip de MasterChef, sembla que, almenys de moment, no s'ha pres cap mena de mesura, i que ni tan sols s'han posat en contacte amb ells des del programa per disculpar-se per l'ocorregut: "La meva empresa va informar Masterchef del succeït. Els següents dies no vam poder anar a treballar. Ens va dir Salut Pública per investigar el succeït però la cosa no va arribar a res. Això ho escric aquí perquè ni tan sols han tingut la decència d'escriure'ns per demanar disculpes".